Tạt acid chồng cũ vì không đưa tiền… đi đẻ

(PLO)- Chiều tối 13-11, nguồn tin từ Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết vừa triệu tập nghi can Nguyễn Thị Minh Phương (SN 1981, trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Phước An, Krông Pắk) để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.