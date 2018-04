Thanh niên đánh cô gái ở quán bánh xèo 'gốc' bự cỡ nào?

Chiều 9-4, Đại tá Trần Mưu (Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng) cho biết đã chỉ đạo Công an quận Sơn Trà nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc nam thanh niên đánh cô gái trong quán bánh xèo ở địa chỉ 302 Phạm Cự Lượng (phường An Hải Đông).

"Tôi không nghĩ cậu ta đánh tôi ra nông nỗi này"

Theo ông Mưu, thông tin trên mạng xã hội về việc ông có bà con với thanh niên tên Khang - người đánh cô gái nhập viện là không đúng sự thật. Thanh niên này chỉ là hàng xóm ở cạnh nhà ông Mưu và cha của Khang là một cán bộ đã về hưu.



Quán bánh xèo nơi xảy ra sự việc. Ảnh: HẢI HIẾU

“Cha cậu Khang có kể cho tôi về sự việc, tôi nghe và nói "Con anh sai rồi, coi lo năn nỉ rồi lo tiền thuốc thang cho người ta. Còn sự việc này cứ để công an làm việc theo đúng pháp luật”" - Đại tá Mưu cho hay.

Nằm trên giường trong BV đa khoa Đà Nẵng, chị Trần Thị Quỳnh Như (32 tuổi, ngụ quận Thanh Khê) liên tục trở mình than đau. Mắt bị bầm tím, răng gãy và mẻ, sống mũi bị chấn thương, chị Như kể sự việc được vài tiếng rồi lại rên từng tiếng khiến câu chuyện bị đứt đoạn.

Chắp nối lại câu chuyện, chị Như cho rằng chị không nghĩ nam thanh niên lại đánh chị như thế. Chị có chồng con, là người lớn nên đâu muốn gây sự với ai.

“Đến giờ tôi vẫn không nghĩ được tại sao cậu ta lại đánh mình ra nông nỗi này. Đàn ông mà đánh phụ nữ như vậy sao đáng mặt đàn ông” - chị Như nói.

Ngồi cạnh giường bệnh chị Như là em dâu Võ Thị Kim Lan (29 tuổi, người đi cùng hôm xảy ra vụ việc), chị Lan cho biết tối hôm trước chị cùng chị Như qua ĐH Kinh tế Đà Nẵng tìm gặp người dạy tiếng Lào và Thái. Khi về, hai người rủ nhau vào ăn ở quán bánh xèo Hà Điệp.

“Tôi thấy tức là khi mình gọi công an, cậu này nói có mười công an cũng không sợ, nhà mình có người làm to. Tôi nghĩ pháp luật phải làm sao chứ để mấy cậu ỷ lại gia thế ra đường đánh người như vậy là không công bằng” - chị Lan bức xúc nói.



Chị Như liên tục trở mình than đau do nhiều chấn thương. Ảnh: HẢI HIẾU

Chị Lan tỏ ra bức xúc khi xe Công an phường Thanh Khê Đông lại chở Khang về nhà. Vụ việc được nhiều người quan tâm, đặt câu hỏi về trách nhiệm trưởng công an phường ở một địa bàn khác sao lại liên quan đến vụ này.

Bà Hồng Doanh (chủ quán bánh xèo) cho biết hôm xảy ra vụ việc bà lo đổ bánh xèo vì khách quá đông. Khi nghe tiếng động mạnh và tiếng la hét, bà Doanh chạy vào thì thấy cô gái bị nam thanh niên đấm vào mặt. Bàn ghế, chén đĩa văng vương vãi khắp sàn. Nhiều khách hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài.

“Tôi không nghĩ thanh niên đã đánh phụ nữ nặng đến vậy. Lúc cảnh sát 113 đến làm việc, nhiều người chưa trả tiền đã bỏ về. Vụ này khiến tôi thất thu nhưng tôi cũng cho qua, không muốn đền bù làm gì” - bà Doanh nói.

Nam thanh niên xin nhận sai



Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Nguyễn Trần Vĩnh Khang cho biết: Tối hôm xảy ra vụ việc, Khang cùng bạn gái đi ăn ở quán bánh xèo trên. Do quán đông khách, đôi nam nữ này chờ khoảng nửa tiếng nhưng chưa có bánh xèo cho mình. Chị Như và em dâu vào sau nhưng đi ra lấy bánh vào ăn nên người yêu của Khang phản ứng với phục vụ quán này.

Khi nghe phản ứng, chị Như có lời nói: “Mi đói lắm hả, đói ta nhường cho”, rồi còn lấy tay thúc về phía người yêu của Khang với thái độ thách thức.

Lúc này, Khang có nói: “Chị nói cho đàng hoàng” nhưng vẫn nhận lời thách thức của chị Như. Đồng thời, chị Như còn bảo em gái gọi cho một thanh niên nào đó. Bực tức, Khang đấm rồi đạp chị Như khiến chị này bị thương tích như trên.

“Em thấy mình bực tức mà đánh chị ấy là sai. Em mong muốn mọi người thông cảm cho em. Qua đây em gửi lời xin lỗi đến chị ấy” - Khang chia sẻ.

Cùng ngày, Trung tá Nguyễn Tri Phương (Trưởng Công an phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) xác nhận Khang chính là cháu ruột và gọi ông bằng chú. Khang là con của một cán bộ quân đội đã về hưu. Đêm 8-4, ông Phương có chạy xe công vụ qua trụ sở Công an phường An Hải Đông (quận Sơn Trà) sau khi xảy ra vụ việc.



Chủ quán bánh xèo kể về vụ việc. Ảnh: HẢI HIẾU

Theo ông Phương thuật lại, khoảng 19 giờ 30, ông cùng một cán bộ trong phường đang tuần tra trên đường Nguyễn Tất Thành thì nghe chị dâu gọi điện thoại báo cháu mình có xảy ra ẩu đả ở phường An Hải Đông. Vài phút sau, anh ruột ông gọi lại nói Khang bị một người ở phường Thanh Khê Đông (phường ông Phương quản lý) đánh, đề nghị ông Phương qua hỗ trợ.

Ông Phương chạy qua Công an phường An Hải Đông và nghe thuật lại của cán bộ trực ban tại đây. Sau khi nghe sự việc, biết cháu mình sai nên ông khuyên người nhà xin lỗi, lo bồi thường.

Khi ông Phương sắp về thì nghe anh trai nói có một số thanh niên đang chờ Khang ra ngoài để đánh trả thù, thấy vậy ông Phương chở cháu thẳng về nhà rồi quay lại phường mình phụ trách.

“Với tư cách của trưởng công an phường, tôi có thể lấy xe công vụ đi trong thành phố. Còn nhiều người nói đây là lấy xe công đi việc tư thì không phải. Vụ việc xảy ra có liên quan đến công dân trên địa bàn tôi quản lý nên tôi chạy qua để có thể phối hợp hay không. Còn nếu không phải là cháu tôi mà một công dân bình thường thì tôi cũng có thể đưa về vì sự an toàn, đe dọa đến tính mạng” - ông Phương nói.