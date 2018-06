Thầy giáo mang súng vận chuyển 20 bánh heroin

Sáng 28-6, tại khu vực bản Khánh Thành (xã Nậm Cắn, huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An), Đoàn Đặc nhiệm miền Bắc thuộc Cục phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp cùng nhiều lực lượng bắt quả tang Vừ Bá Xênh (39 tuổi, trú xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn) đang vận chuyển ma túy.



Vừ Bá Xênh cùng tang vật ma túy. Ảnh: Hải Thượng.

Tang vật công an thu giữ trong người Xênh gồm một khẩu súng ngắn, 15 viên đạn, 20 bánh heroin, 7kg ma túy đá cùng 12.000 viên ma túy tổng hợp. Số ma túy trên có nguồn gốc từ Lào.

Khi bị bắt Xênh đang là thầy giáo tiểu học ở xã Tây Sơn (huyện Kỳ Sơn).

Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đang hoàn tất hồ sơ bàn giao nghi can Xênh và tang vật cho Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An tiếp tục mở rộng điều tra.



Thò Pạ Sáu bị bắt giữ. Ảnh: Q.Trang.

Trước đó, tối 22-4, tại Bản Na Pục (xã Châu Thôn, huyện Quế Phong, Nghệ An), cơ quan chức năng bắt Thò Pạ Sáu (43 tuổi, giáo viên Trường Tiểu học Tri Lễ 2, trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) đang vận chuyển trái phép ma túy.



Công an thu giữ từ Sáu 15 bánh heroin, 2 kg ma túy đá, 8.000 viên hồng phiến, 400 USD và các tang vật liên quan.