Thêm 1 bảo mẫu cơ sở Mầm Xanh ở quận 12 bị khởi tố

Ngày 27-4, Công an quận 12, TP.HCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Như Huỳnh (sinh năm 1999) về tội hành hạ người khác theo khoản 2 Điều 140 Bộ luật Hình sự 2015.



Tại cơ quan điều tra bà Linh khai nhận đã có hành vi bạo hành đối với các cháu bé tại cơ sở mầm non Mầm Xanh. Ảnh H. Tâm.

Trước đó, Công an quận 12 cũng khởi tố 2 bị can Phạm Thị Mỹ Linh (sinh năm 1974, chủ cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh) và Nguyễn Thị Đào (sinh năm 1994) về cùng tội danh.

Đây là nhóm bảo mẫu đã có hành vi bạo hành đối với 24 trẻ được gửi tại cơ sở mầm non Mầm Xanh. Cụ thể, Linh và Đào đã có hành vi hành hạ 24 trẻ bằng nhiều vật dụng khác nhau như can nhựa, dao, roi nhựa, tay chân.

Tại cơ quan điều tra, cả hai thừa nhận có đánh vào người, đạp vào bụng, dùng dao gõ vào đầu, dùng vá đánh vào bụng hoặc phạt bằng cách cho đội chồng ghế nhựa lên đầu.

Sau đó cơ quan công an đã chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố đối với 2 bị can Phạm Thị Mỹ Linh và Nguyễn Thị Đào.

VKSND quận 12 sau đó đã chuyển hồ sơ sang TAND quận 12 để lên lịch xét xử. Tuy nhiên, TAND quận 12 đã ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Cụ thể kết luận điều tra và cáo trạng nêu một số cháu bị Đào và Linh cầm dao, muỗng, dép, dùng tay đánh vào đầu, bụng, vai... Tuy nhiên, theo danh sách, một số trẻ học tại cơ sở Mầm Xanh bị các đối tượng trên đánh đập đã được chuyển đi học ở một số trường mầm non khác.



Do đó cần làm rõ để đưa những trẻ này vào tham gia tố tụng với tư cách người bị hại. Đồng thời phải đưa những trẻ chưa được giám định pháp y đi giám định để xác định tỉ lệ tổn thương cơ thể và có bị sang chấn tâm lý hay không theo đúng quy định của pháp luật.

Mặt khác cần tiến hành đối chất làm rõ các lời khai. Như Đào và Huỳnh đều khai đã chứng kiến việc bà Linh dùng nhiều vật dụng để đánh các cháu nhiều lần, nhiều ngày. Đào, Huỳnh cũng có hành vi đánh đập các cháu...

Trước đó, cả hai bị VKS truy tố theo khoản 2 Điều 140 Bộ luật Hình sự 2015 (Điều 110 BLHS 1999) với khung hình phạt 1-3 năm tù. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu hồ sơ, tòa án cho rằng cần trả hồ sơ để làm rõ nhiều vấn đề.

Đáng chú ý hồ sơ vụ án chưa làm rõ hành vi của bảo mẫu Phạm Như Huỳnh. Theo tòa, Huỳnh tham gia đánh đập các cháu học sinh được giao trông giữ nhiều lần, nhiều ngày. Những hành vi này được Huỳnh thực hiện khi đã trên 17 tuổi và đủ yếu tố cấu thành tội hành hạ người khác nên cần phải xử lý trách nhiệm hình sự, tránh để lọt người phạm tội.

Quá trình điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 đã khởi tố bị can Phạm Như Huỳnh về tội hành hạ người khác.