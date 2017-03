Thêm một vụ giả danh công an lừa tiền chạy án

Đọc báo, biết nạn nhân bị bắt, Trần Kim Hùng lợi dụng một tờ Giấy giới thiệu công tác của Công an tỉnh Nam Định để giả người thi hành công vụ, liên hệ gia đình nạn nhân để chạy án.

Sáng 18-6, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên toà phúc thẩm xét xử vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với bị cáo Trần Kim Hùng (32 tuổi, Nam Định).

Theo cáo trạng, ngày 30-9-2014, Hùng đọc báo thấy đăng thông tin Nguyễn Giang Thanh bị CQCSĐT Công an thị xã Thuận An bắt về hành vi cưỡng đoạt tài sản nên nảy sinh ý định giả danh công an để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của gia đình Thanh.

Ngày 7-10-2014, Hùng sử dụng giấy giới thiệu công tác số 08/PC45 do Công an tỉnh Nam Định cấp cho đồng chí Đặng Văn Liệt (Liệt là anh em họ của Hùng) đến Công an phường Phú Hoà, TP. Thủ Dầu Một để xác minh đối tượng Thanh (liên quan đến vụ án khác tại Nam Định).

Nhờ sự hỗ trợ của công an phường Phú Hoà, Hùng tiếp cận với bà Huỳnh Thị Ngọc Liễu, mẹ ruột của Thanh, đề nghị bà đưa 150 triệu đồng để lo cho con trai hưởng án treo. Khi Hùng mới nhận được 7 triệu đồng thì bị bắt.

Trước đó bằng thủ đoạn tương tự, Hùng cũng được Công an phường Hiệp Thành và Công an phường Lái Thiêu tin tưởng, hỗ trợ xác minh lý lịch của Nguyễn Thanh Tùng và Lưu Minh Long (hai đối tượng trong đường dây tổ chức đá gà ăn tiền). Qua đó Hùng chiếm đoạt của gia đình Tùng và Long số tiền 1,5 triệu đồng.

Xét thấy hành vi bị cáo thực hiện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín ngành công an, mục đích lừa đảo số tiền lớn dù chưa nhận đủ nên tòa quyết định bác đơn kháng cáo, giữ y án sơ thẩm, tuyên phạt Trần Kim Hùng 3 năm tù giam.