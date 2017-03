Thiết bị định vị giúp tóm gọn ba kẻ trộm xe máy

Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) ngày 19-9, đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Lương (34 tuổi, quê Thái Bình), Nguyễn Đình Sâm (37 tuổi) và Trương Văn Phước (26 tuổi, cả hai cùng quê Nghệ An) để phục vụ công tác điều tra vì có liên quan đến vụ trộm cắp xe máy vừa xảy ra trên địa bàn.



Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 15-9, chị Trần Thị Kim Uyên (46 tuổi, ngụ ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) điều khiển xe môtô biển số 60B8-426.07 đi đến chùa Pháp Lạc đóng tại ấp Hòa Bình, xã Giang Điền (huyện Trảng Bom) để lễ chùa. Chị Uyên dựng xe trong sân chùa, khóa xe cẩn thận rồi đi vào trong chùa làm lễ và ăn cơm trưa.

Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, chị Uyên quay ra lấy xe thì phát hiện xe không cánh mà bay. Do xe có gắn thiết bị định vị nên chị Uyên mở ĐTDĐ ra xem thì phát hiện xe của mình đang di chuyển về hướng ngã ba Thái Lan, thuộc địa phận Long Thành. Sau đó, xe máy của chị Uyên tiếp tục di chuyển về trường Đại học Nông Lâm, quận Thủ Đức (TP. HCM) rồi dừng lại.

Chị Uyên liền điện thoại báo Công an huyện Trảng Bom truy đuổi theo. Nhận được tin báo, Công an huyện Trảng Bom đã phối hợp Công an quận Thủ Đức mai phục tại khu vực để xe thì phát hiện Nguyễn Văn Lương, Nguyễn Đình Sâm, Trương Văn Phước đến lấy xe máy của chị Uyên. Lực lượng công an đã ập đến bắt giữ cả ba nghi can và thu giữ tang vật là xe máy của chị Uyên.

Công an huyện huyện Trảng Bom đang tiếp tục đấu tranh với các nghi can trên để điều tra làm rõ.