Thiếu nữ 19 tuổi cầm đầu băng nhóm chuyên 'bẫy tình' đàn ông trên Zalo

Băng nhóm chuyên bẫy tình đàn ông qua Zalo để lừa đảo, Như Ý thứ ba từ trái sang.

Mang cái tên rất đẹp Võ Thị Diễm Kiều Như Ý nhưng thiếu nữ này sớm có “năng khiếu” giang hồ, cầm đầu một băng nhóm gồm các đồng bọn là: Châu Thảo Vy (16 tuổi, ngụ quận Thủ Đức), Trần Trường Trinh (20 tuổi, là bạn trai của Vy), Trần Hoàng Em (16 tuổi, ngụ Sóc Trăng) và Nguyễn Thanh Sang (22 tuổi, quê Quảng Ngãi).

Như Ý lập tài khoản trên Zalo mang tên “Cô út nhà họ võ”, dùng mỹ nhân kế làm quen với đàn ông để cùng đồng bọn lừa đảo. Đến nay Công an quận Thủ Đức đã xác định được hai nạn nhân bị băng nhóm của Ý lừa đảo chiếm đoạt xe máy, đồng thời kêu gọi thêm các nạn nhân khác ra trình báo.

Mới đây Ý làm quen với anh TVC (30 tuổi, quê Thừa Thiên-Huế) và bàn bạc với các đồng bọn lừa xe của anh C. lấy tiền tiêu xài.

Đêm 26-12, nhóm của Ý rủ anh C. đi hát karaoke, sau đó Ý chủ động nói anh C. chở đến một khách sạn nằm trên quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức để “tâm sự”.

Đến 4 giờ sáng 27-12, Ý giả vờ đau bụng mượn xe máy của anh C. ra ngoài mua dầu xức. Khi anh C. giao chìa khóa, Ý lập tức lấy xe bỏ đi, ngoài ra còn chiếm đoạt được thêm 8 triệu đồng anh C. bỏ trong cốp xe.

Chiếc xe này được nhóm của Ý đem đến nhờ Phạm Vi Anh (21 tuổi, ngụ quận 9) tiêu thụ giùm. Biết xe không rõ nguồn gốc nhưng Vi Anh vẫn liên hệ với Đỗ Văn Sang (25 tuổi, ngụ quận 9) tìm nguồn bán.

Tiếp đó Sang bán lại xe cho một đối tượng tên Thuận được 14 triệu đồng và cả nhóm chia nhau tiêu xài.

Trong thời gian lừa anh C., Ý đồng thời dùng thủ đoạn tương tự làm quen với anh PXV (31 tuổi, quê Nghệ An) thông qua mạng Zalo.

Ngày 28-12, Ý và anh V. hẹn gặp nhau đi uống cà phê tại một quán ở phường Hiệp Bình Phước. Khi gặp nhau tại quán được ít phút, Ý cũng giả vờ mượn chiếc xe hiệu Air Blade của anh V. để đi mua thuốc uống.

Nạn nhân nhẹ dạ đưa chìa khóa và thẻ xe cho “người đẹp” và từ đó Ý lấy xe một đi không trở lại. Anh V. biết mình bị lừa nên đến công an trình báo. Còn Ý sau khi chiếm đoạt được xe của anh V. đã đem cầm được 12 triệu đồng.