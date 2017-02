Thông tin mới nhất vụ giết tài xế rồi cướp 34 tấn thép

Chiều 20-2, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Công Khôi, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an tỉnh Bắc Ninh), cho biết cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Liêm (34 tuổi) và Trương Việt Cường (còn gọi là Sệ lát, 38 tuổi, cùng ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) cùng về hành vi giết người, cướp tài sản.

Liêm và Cường được xác định là hai nghi phạm trọng vụ án giết tài xế, giấu xác trong cabin rồi cướp đi hơn 34 tấn thép gây chấn động tại Bắc Ninh vừa qua. Nạn nhân trong vụ án là anh CVP (trú tại Quốc Oai, Hà Nội), làm nghề lái xe.



Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố Liêm và Cường về tội giết người, cướp tài sản

Vị Trưởng phòng PC45 Bắc Ninh cũng chia sẻ thêm, để bắt được hai nghi can, lực lượng công an đã phải sử dụng đồng bộ nhiều kênh thông tin. Đáng chú ý, trong quá trình phá án, một chủ doanh nghiệp mua sắt tại huyện Gia Lâm (Hà Nội) biết thông tin vụ án qua Facebook nên đã trình báo cơ quan công an.

Theo đó, trước khi gây án, nghi phạm có trao đổi trước với nơi bán là có sắt công trình thừa nên bán lại. Tuy nhiên, sau khi giao sắt, các đối tượng mới chỉ lấy 30 triệu.

Nắm được thông tin mấu chốt này, các trinh sát công an đã lập tức lần theo dấu vết, tổ chức rà soát và tìm ra hai nghi phạm của vụ án.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 16-2, tại khu vực đường đôi 280, địa phận thôn Kim Đào, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, một vụ án mạng kinh hoàng đã được phát hiện.

Một số nhân chứng cho biết họ thấy chiếc xe ô tô của một công ty thép đã đậu ba ngày ven đường. Thấy bất thường, một số người dân tới kiểm tra thì tá hỏa phát hiện người đàn ông khoảng 40 tuổi đã chết trong cabin, thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Ngày 18-2, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, các đơn vị của Tổng cục An nình, Công an tỉnh Hải Dương và lực lượng chức năng khác bắt giữ Nguyễn Minh Liêm và Trương Việt Cường.

Theo lời khai ban đầu, Liêm trước đây lái xe đầu kéo, quen anh P. nên cùng nhau tìm cách bán bớt số thép anh này chở thuê từ Hải Dương về Hà Nội ngày 14-2.

Lên xe được một đoạn, Liêm bảo anh P. cho Cường đi nhờ. Khi anh P. dừng xe để cho Cường xuống thì bị hai nghi phạm khống chế, giết và để xác nạn nhân tại chỗ nghỉ trong cabin. Sau đó, Liêm lái xe đi bán toàn bộ hơn 34 tấn thép cho một doanh nghiệp ở Hà Nội được gần 30 triệu đồng rồi bỏ xe lại trên địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

“Quá trình truy bắt các nghi can gặp nhiều khó khăn. Liêm bị bắt ở Quảng Ninh, còn Cường bị bắt ở Hải Dương. PC45 tỉnh Bắc Ninh đã phải phối hợp với nhiều đơn vị để rà soát cũng như bắt được hai đối tượng này” - Thượng tá Nguyễn Công Khôi, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an tỉnh Bắc Ninh) thông tin.