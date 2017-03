Tìm cô gái bị cướp điện thoại tối 7-3

Tối 7-3, fanpage Đội Hiệp sĩ TP.HCM đăng tin tìm nạn nhân trong vụ cướp giật trên.



Đối tượng cướp giật bị bắt giữ

Trao đổi qua điện thoại với PV Báo Pháp Luật TP.HCM, anh Sin cho biết nạn nhân là một cô gái, đi xe tay ga, mặc váy, đi một mình. Khi bị cướp giật, cô gái hoảng hốt chạy xe đi luôn chứ không lên cơ quan công an trình báo. Nên dù đã bắt được đối tượng bàn giao công an xử lý nhưng lại không có nạn nhân.



Đây là lần thứ 2 trong ngày, anh Sin bắt được đối tượng cướp giật tài sản của người dân. “Lúc phát hiện ra hành vi của đối tượng, tôi đuổi theo. Biết tôi đuổi gần sát thì nó rút dao ra đâm nhưng tôi né được. Đến giao lộ Cao Thắng, tôi đá rớt dao và tiếp tục truy đuổi. Nó đi xe ngược chiều, tông vào hai người đi đường làm hư hỏng rất nặng. Nó bỏ xe chạy bộ khoảng 100 m thì tôi bắt được. Trong quá trình truy đuổi, một chiến sĩ cảnh sát cơ động lao ra, tên cướp tông thẳng vào chiến sĩ” - anh Sin tóm tắt lại quá trình truy bắt đối tượng.

“Khi tôi bắt được đối tượng này rồi, đưa về cơ quan công an thì không có nạn nhân, điều đó sẽ gây khó khăn khi xử lý đối tượng này. May mắn là có rất nhiều người chứng kiến sự việc và tại cơ quan công an phường 6, quận 3. Đối tượng này đã khai nhận hành vi phạm tội của mình” - anh Sin bổ sung.

Ai là nạn nhân hãy đến trình báo tại Công an phường 6, quận 3 tại địa chỉ 16 Võ Văn Tần vì Đội Hiệp sĩ TP.HCM đã truy bắt được đối tượng . Ai biết thông tin gì về sự việc trên vui lòng liên lạc công an phường 6, quận 3 qua số điện thoại 0839304660. Hoặc liên hệ trực tiếp qua FanPage Đội Hiệp Sĩ TPHCM - Hotline 0922131313. (Thông tin từ fanpage: Đội Hiệp sĩ TPHCM)



Thông tin trên fanpage Đội Hiệp Sĩ TP.HCM



Vụ bắt cướp tối 7-3 được người dân ghi lại