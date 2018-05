Tìm nhân chứng vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở quận 4

TÌM CHỦ SỞ HỮU XE MÁY BIỂN SỐ 50F-4397 Công an quận 4 cũng đang thụ lý vụ án tai nạn giao thông xảy ra vào đêm ngày 7-4 tại cầu Kênh Tẻ (phường 4, quận 4). Qua điều tra, công an đang tạm giữ một xe máy Dream màu nâu biển số 50F-4397, số khung 0007568, số máy 0007463 do Lâm Thị Tưởng (phường Bến Nghé, quận 1) đứng tên sở hữu. Qua xác minh, công an cho biết xe máy trên đã bán qua nhiều đời chủ nhưng không làm thủ tục sang tên xe. Để phục vụ quá trình điều tra, công an quận 4 đề nghị nghị quần chúng nhân dân ai là chủ sở hữu hợp pháp của xe máy trên liên hệ đội Điều tra tổng hợp CAQ4 theo địa chỉ số Công an quận 4: 14 Đoàn Như Hài, phường 12, quận 4 hoặc liên hệ số điện thoại 0283.9402042 gặp anh Trần Hoàng Long để giải quyết.