Tin nhầm kẻ lừa đảo

Do quen biết nhau trên mạng nên Ngô Trường An đã từ Đồng Tháp xuống huyện Long Điền để gặp cô D.T.. An nói với cô D.T. là y đang cần tiền để chuộc lại 2 điện thoại di động đang cầm cố tại TP Vũng Tàu và đề nghị cô D.T. cho vay. Tin lời An hứa, sau khi chuộc điện thoại về sẽ đem bán và chia cho cô một nửa số tiền, nên ngày 7/10/2013 cô D.T. đã mang xe máy hiệu Air Blade của mình đến tiệm cầm đồ Minh Nhật (huyện Long Điền) cầm lấy 16 triệu đồng.

Sau đó cô D.T. cùng với An đi xe buýt đến TP Vũng Tàu để "chuộc" lại điện thoại. Tuy nhiên, lợi dụng lúc cô D.T. sơ hở, Ngô Trường An đã cầm số tiền 16 triệu đồng của cô rồi lẩn trốn.



Theo Tuyết Anh (CAND)