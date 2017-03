Treo cổ tự tử khi vừa về quê ăn Tết

Theo Ban Công an xã Phổ Thuận, ông Nguyễn Đức Trường có vợ và 2 người con đang làm ở TP.HCM. Ông Trường nghiện rượu nhiều năm qua nhưng chưa bỏ được. Thời gian trước, ông Trường cùng với vợ con ở TP.HCM, do cãi vã với vợ nên ông Trường một mình bỏ về quê được một tuần nay.



Tối 12 rạng sáng 13/1, ông Trường chán nản đã dùng sợi dây điện treo cổ phía sau nhà. Khi ông Trường chết thì sợi dây điện cũng bị đứt làm xác rơi xuống đất. Ông Huỳnh Qua, 63 tuổi ở nhà đã phát hiện và báo cho công an xã vụ việc.



Theo V.T (Bee)