Triệu tập 2 thanh niên vụ “bị đâm khi cứu người”

Sáng 15-2, Đại tá Hoàng Như Chinh, Trưởng Công an huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) cho biết đơn vị đã triệu tập 2 thanh niên liên quan đến vụ anh Nguyễn Hải Sơn (35 tuổi, trú tại huyện Thuận Thành) bị đâm trọng thương khi đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu.



Công an Bắc Ninh đã triệu tập 2 nam thanh niên liên quan đến vụ bị đâm trọng thương khi cứu người gặp tai nạn

“Tối ngày 14-2, chúng tôi đã triệu tập 2 thanh niên liên quan đến vụ đâm trọng thương anh Sơn lên trụ sở làm việc và lấy lời khai” - Trưởng Công an huyện Thuận Thành thông tin.

Bước đầu công an xác định tối 11-2, tại quốc lộ 38 thuộc khu vực xã Trạm Lộ (Thuận Thành), xảy ra va chạm giữa một xe taxi với chiếc xe máy do cô gái quê Quảng Xương (Thanh Hóa) điều khiển, khiến cô này bị thương.

Anh Nguyễn Hải Sơn đi ngang qua, đã cùng lái xe taxi đưa cô gái vào BV Đa khoa huyện Thuận Thành để kiểm tra vết thương. Tại đây, cô gái có nhờ anh Sơn gọi điện cho bạn trai đến bệnh viện. Ít phút sau, 2 nam thanh niên đến nơi.

“Có thể 2 nam thanh niên đã nhầm anh Sơn là người điều khiển chiếc xe taxi gây tai nạn nên lời qua tiếng lại. Một trong hai người đã đuổi đánh và rút dao bấm đâm trúng lưng anh Sơn” - Đại tá Chinh cho biết.

Trưởng Công an huyện Thuận Thành cũng cho hay, sức khỏe của anh Sơn đã ổn định, không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn phải ở bệnh viện để điều trị. Đơn vị đang tiếp tục điều tra và củng cố hồ sơ để kết luận vụ việc.

Được biết, ngày 14-2, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Bắc Ninh, yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xác minh thông tin một thanh niên cứu cô gái tai nạn bị đâm trọng thương.

UBND tỉnh Bắc Ninh có văn bản yêu cầu lực lượng công an điều tra, làm rõ vụ việc.