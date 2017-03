Trộm cướp lộng hành ở làng ĐH

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Huỳnh Văn Tân, Trưởng Công an phường Đông Hòa (Dĩ An, Bình Dương), thông tin: “Tình hình tội phạm ở khu làng ĐH đã giảm rất nhiều so với những năm trước. Chúng tôi đã cho lập thêm nhiều chốt bảo vệ, luân phiên cho các chiến sĩ công an tuần tra, kiểm soát các khu vực. nếu gần đây có dấu hiệu phức tạp trở lại, người dân bị hại hãy mạnh dạn trình báo giúp chúng tôi kịp thời nắm tình hình để điều tra, giải quyết”.