Trộm xe tang vật trong trụ sở công an

7 giờ sáng 11-5, Trần Thanh Tâm (26 tuổi, trú phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đã bị lực lượng cảnh sát truy nã tỉnh này bắt giữ. Trước đó, năm 2017, Tâm đã trộm 2 xe máy của công an một phường trên địa bàn.



Tâm tại cơ quan công an. Ảnh: VĂN HOÀNG.

Theo lời khai của Tâm, năm 2017, sau khi vào Công an phường An Mỹ dắt 1 chiếc xe máy về gửi nhà hàng xóm, Tâm sang trộm thêm chiếc thứ 2 thì bị công an phường phát hiện.

Sau khi sự việc bại lộ, Tâm trốn khỏi nhà và sống lang thang nhiều nơi. Khuya 10-5, Tâm lén lút về nhà ngủ thì bị các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ theo quyết định truy nã của Công an TP Tam Kỳ.

Một cán bộ Công an phường An Mỹ kể nhà Tâm cạnh UBND phường An Mỹ nên Tâm thường qua khuôn viên của UBND phường (có trụ sở của công an phường) để đi tắt về nhà. Trước khi trộm xe máy, Tâm đã nhiều lần xin công an phường: “Xe biết mấy, chú cho con chiếc con chạy”.

Dù nhiều cán bộ công an giải thích xe tang vật là để phục vụ công tác điều tra, không ai được sử dụng hoặc đem cho người khác mượn nhưng Tâm vẫn liều lĩnh trộm cắp.

Được biết Tâm là đối tượng nghiện ma túy. Sau khi Tâm bị bắt, người dân địa phương vô cùng phấn khởi.