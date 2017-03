Trùm ma túy “ranh ma” bậc nhất Hải Phòng sa lưới

(PLO)-Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47)– công an TP.Hải Phòng cho biết: Vào 15h30 ngày 5/2 tại trạm thu phí Quán Toan, Hải Phòng, phòng PC47 – Công an TP. Hải Phòng phối hợp với Công an huyện An Dương, Hải Phòng, Cục 47 – Bộ Công an, Cục điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải Quan, Cục Hải quan Hải Phòng, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển đã bắt quả tang “trùm” buôn lậu ma tùy thuộc hàng “ranh ma” bậc nhất Hải Phòng về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.