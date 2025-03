Công an 7 tỉnh, thành phía Nam phối hợp đấu tranh tội phạm địa bàn giáp ranh 28/03/2025 19:23

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long yêu cầu lực lượng công an xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm đấu tranh tội phạm giữa các tỉnh, thành giáp ranh.

Ngày 28-3, tại Đồng Nai, Công an 7 tỉnh, thành gồm: TP.HCM, Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Tiền Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp về đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 tại các địa bàn giáp ranh.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức...

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Ảnh: CAĐN.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, thời gian qua, công an 7 tỉnh, thành đã thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các tỉnh, thành và khu vực giáp ranh.

Công an các địa phương đã tăng cường phối hợp đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, không để phát sinh các loại tội phạm và điểm nóng về ANTT.

Lực lượng công an các địa phương chủ động nắm tình hình, phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai điều hành thảo luận. Ảnh: CAĐN.

Tại hội nghị, đại diện các cục nghiệp vụ Bộ Công an và đại diện công an 7 tỉnh, thành đã phân tích, chỉ rõ một số loại tội phạm, tệ nạn xã hội nổi lên trong thời gian qua, những khó khăn, vướng mắc gặp phải, đồng thời, dự báo tình hình thời gian tới, đề xuất, kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữ gìn ANTT tại các tỉnh, thành giáp ranh.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM thảo luận tại hội nghị. Ảnh: CAĐN.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức ghi nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền các địa phương đã kịp thời trao đổi thông tin, triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT tại các địa bàn giáp ranh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Dương Ngọc Hải, nhấn mạnh với sự quan tâm lãnh đạo của Bộ Công an, cấp uỷ, chính quyền các tỉnh, thành, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các Cục nghiệp vụ, công an các địa phương giáp ranh TP.HCM đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, mưu trí, dũng cảm đấu tranh phòng, chống tội phạm hiệu quả.

Ông Hải đề nghị công an các tỉnh tiếp tục phối hợp trao đổi kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh phối hợp các nhiệm vụ công tác trọng tâm, chú trọng trao đổi thông tin, tuần tra, kiểm soát, đồng loạt mở cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: CAĐN.

Chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu công an các tỉnh, thành tiếp tục làm tốt công phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm từ xa, từ sớm. Lực lượng công an xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm chung giữa các tỉnh, thành giáp ranh.

Công an các địa phương khắc phục những tồn tại, phối hợp chặt chẽ với các cục nghiệp vụ đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.