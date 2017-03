Anh trai nhà báo Hoàng Khương đang bị truy nã

Trong số ra ngày 7/1, Báo CAND đã có bài đề cập và phân tích một số tình tiết dẫn đến hành vi phạm tội đưa hối lộ của Nguyễn Văn Khương - bút danh Hoàng Khương (HK), nguyên phóng viên Báo Tuổi Trẻ đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam ngày 2/1.

Nguyễn Văn Khôi.



Ngoài việc quan tâm đến những yếu tố cấu thành tội phạm của HK, nhiều bạn đọc quan tâm đến thông tin về anh trai của HK là Nguyễn Văn Khôi - nguyên PV Báo Khánh Hòa đang bị Công an tỉnh Khánh Hòa truy nã toàn quốc hơn ba năm qua về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Văn Khôi (54 tuổi), trú ở phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Xương Huân, TP Nha Trang.

Trước năm 2009, với vị thế của một PV, Khôi có điều kiện mở rộng mối quan hệ xã hội với nhiều người. Và khi con đường công danh đang độ thăng hoa, chỉ trong hai tháng cuối năm 2007, Khôi đã mượn "mác" nhà báo để vay mượn tiền nhiều người rồi "xù" nợ 6,490 tỷ đồng và 50 chỉ vàng.

Cùng thời điểm đó, Nguyễn Văn Khôi đến Phòng giao dịch số 3 thuộc Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) Nha Trang ký hợp đồng tín dụng số 480/NHNT/GD3 ngày 5/12/2007 để vay 1 tỷ đồng. 45 ngày sau đó, Vietcombank Nha Trang tiến hành kiểm tra việc sử dụng vốn vay của một số khách hàng và đã phát hiện Khôi sử dụng tiền vay trái mục đích cam kết trong hợp đồng tín dụng nên yêu cầu đối tượng này phải thanh toán nợ trước thời hạn. Và sau nhiều lần đòi nợ không được, Vietcombank Nha Trang đã phải khởi kiện dân sự.



Quyết định truy nã Nguyễn Văn Khôi.

Tại bản án sơ thẩm ngày 28/4/2008 của TAND TP Nha Trang phán quyết buộc vợ chồng Nguyễn Văn Khôi - Ngô Thị Hồng Vân phải trả cho Vietcombank Nha Trang 1,037 tỷ đồng nợ gốc và lãi. Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, nhưng bị đơn vẫn phớt lờ khoản nợ nêu trên nên Vietcombank Nha Trang phát mãi căn nhà của Khôi ở phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Xương Huân, TP Nha Trang.

Sau khi tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ tài liệu có liên quan, ngày 23/9/2008, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn Khôi về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Do đối tượng đã bỏ trốn nên ngày 29/9/2008, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra Quyết định số 25 truy nã đặc biệt trên toàn quốc.

Hơn ba năm qua, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) và Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Khánh Hòa đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy lùng nhiều nơi, nhưng chưa bắt được đối tượng này.

Mọi công dân khi phát hiện Nguyễn Văn Khôi có thể khẩn báo cho cơ quan Công an gần nhất hoặc cung cấp thông tin cho Công an Khánh Hòa qua điện thoại (058) 3528080 – 3525048.

Theo CAND