Trốn truy nã ở Hàn Quốc sang Việt Nam rửa tiền

Tối 13/6, tại một khách sạn trên đường Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh, cảnh sát đã bắt giữ Her Hyunjae (55 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) theo lệnh truy nã quốc tế của cảnh sát nước bạn. Ông Her Hyunjae đang là giám đốc một công ty xây dựng tại Hà Nội.

Nghi can Her Hyunjae tại cơ quan điều tra. Ảnh: Đình Vũ

Theo nhà chức trách, người này bị cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt 420.000 USD tại Hàn Quốc. Trốn lệnh truy nã quốc tế, ông Her Hyunjae sang Việt Nam lập công ty để rửa tiền. Ông ta thường xuyên di chuyển đến các địa phương để lẩn trốn.

Her Hyunjae vừa tới thành phố Hà Tĩnh được 2 ngày thì bị phát hiện tung tích.

Cuộc vây bắt Her Hyunjae do Cục Cảnh sát truy nã tội phạm Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh của Công an Hà Tĩnh thực hiện.

Theo Nguyên Khoa - Đình Vũ (VNE)