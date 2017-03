Truy sát nhân viên bến xe vì...4.000 đồng

Trước đó, hơn 11g trưa 24-6, Thủy cùng chồng đi xe máy vào bến xe Vinh (TP.Vinh). Khi vợ chồng Thủy trở ra, nhân viên bến xe yêu cầu vợ chồng Thủy phải nộp 4.000 đồng tiền phí "ra cổng". Lúc này, Thủy cho rằng thu tiền phí vào, ra cổng bến xe là vô lý và không chịu nộp tiền, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Thủy to tiếng và rút gậy 3 khúc tấn công hai nữ nhân viên ở cổng bến xe Vinh. Trong đó, chị Chu Thị Hà G. bị chém trúng vai, đùi và bầm tím khắp người và chị Nguyễn Thị N. đang mang bầu cũng bị đánh vào đầu, nhưng may mắn đang đội mũ bảo hiểm.



Hình ảnh gây rối, đánh đập nhân viên ở cổng bến xe Vinh được camera an ninh ghi lại.

Chưa dừng lại ở đó, chừng 15 phút sau, Thủy gọi thêm đàn em mang theo kiếm, mã tấu, dao đến rượt đuổi đòi chém các nhân viên và bảo vệ bến xe Vinh, gây náo loạn tại bến xe. Khi công an có mặt thì Thủy cùng nhóm đàn em chạy trốn. Toàn bộ sự việc trên được camera an ninh ở bến xe Vinh quay lại. Từ đó, công an xác định được bảng số xe máy và Thủy.



Ngày 28-6, khoảng 20 cảnh sát hình sự đã cải trang, bao vây khách sạn nơi Thủy đang thuê phòng ở để lẫn trốn và tìm cách bỏ trốn khỏi TP Vinh. Đàn em canh gác bên ngoài phòng đã ra ám hiệu cho Thủy chạy trốn, nhưng các chiến sĩ đã kịp bắt giữ Thủy. Công an khám xét nhà Thủy, thu giữ một cây kiếm và một cây đao. Được biết, Thủy là đối tượng "cộm cán" không có nghề nghiệp ổn định, thường dao du với dân "anh chị", tuyển nhiều đối tượng cộm cán đi đòi nợ thuê.

Hiện Cơ quan công an TP Vinh đang tiếp tục mở rộng điều tra.