Truy tố nguyên trạm trưởng kiểm lâm 'làm luật' doanh nghiệp

Ngày 15-6, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ vụ việc sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố Lê Đức Hải (SN 1979), ngụ ở Đông Sơn, Thanh Hóa, nguyên trạm trưởng, Đội kiểm lâm cơ động và PCCC rừng số 1 (Chi Cục kiểm lâm Thanh Hóa) về tội danh nhận hối lộ, cùng một cựu đồng nghiệp của Hải là Lê Văn Hải.



Chiếc xe chở gỗ giáng hương (nhóm 1) mang BKS 37C -06012. Ảnh: T. THANH

Trước đó vào chiều tối ngày 2-8-2014, sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an và Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã bắt quả tang Lê Đức Hải đang có hành vi vòi tiền và nhận 100 triệu đồng của Nguyễn Võ Nguyên là nhân viên của một doanh nghiệp đóng trên địa bàn TP Vinh, Nghệ An.

Vụ việc được cơ quan điều tra vào cuộc bắt giữ là xuất phát từ đơn thư phản ánh của một số doanh nghiệp tố giác tiêu cực liên quan đến Đội kiểm lâm cơ động và PCCC rừng số 1 tỉnh Thanh Hóa. Trong số này, có doanh nghiệp phản ánh đang bị Đội kiểm lâm cơ động và PCCC rừng số 1 bắt giữ 1 xe ô tô chở gỗ xẻ giáng hương mang BKS 37C-06012 vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 1-8-2014 sau khi bị tổ công tác của đội kiểm lâm cơ động số 1 do Lê Đức Hải làm tổ trưởng đã tuần tra, kiểm soát phát hiện.

Bộ Công an lấy lời khai của những người liên quan tại trụ sở kiểm lâm số 1. Ảnh: T. THANH

Bước đầu kiểm tra, tổ công tác phát hiện ngoài số gỗ cẩm lai theo hồ sơ còn có gỗ xẻ giáng hương (nhóm 1) với số lượng 20 thanh hơn 1,5m3 không có thủ tục vận chuyển nên đã yêu cầu đưa xe về trụ sở đội kiểm lâm cơ động số 1 để xử lý. Sau đó chủ hàng bị cán bộ kiểm lâm yêu cầu làm luật 150 triệu đồng.

Đến khoảng 18h ngày 2-8-2014, chủ hàng đã đồng ý đưa 100 triệu đồng cho Lê Đức Hải, khi Hải đang nhận tiền của chủ hàng thì lực lượng công an cải trang bất ngờ ập vào bắt quả tang. Tuy nhiên để để tiêu hủy chứng cứ phạm tội, Lê Đức Hải đã tháo chạy lên tầng hai của trụ sở để vứt tiền nhận hối lộ.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an hóa trang bất ngờ ập vào trụ sở kiểm lâm bắt Lê Đức Hải khi đang nhận hối lộ trước đó. Ảnh: H. BÌNH

Theo Cơ quan CSĐT, Bộ Công an, sau khi bắt quả tang hành vi cán bộ kiểm lâm nhận tiền của doanh nghiệp. Cơ quan điều tra, Bộ Công an xác định trong số tiền 100 triệu đồng có 40 triệu đồng là tiền phạt và 60 triệu đồng là tiền bồi dưỡng theo gợi ý của cán bộ kiểm lâm.

Ngay sau khi kết thúc điều tra, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã chuyển hồ sơ sang VKSND tối cao đề nghị truy tố Lê Đức Hải về tội nhận hối lộ, đồng thời xác định rõ vai trò đồng phạm của Lê Văn Hải nguyên Phó Đội trưởng Đội kiểm lâm cơ động và PCCC rừng số 1, tỉnh Thanh Hóa.