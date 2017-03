Truy xét vụ trộm tiền tỉ bí ẩn

Theo đơn tường trình của chị Phạm Thị Ngọc Tuyết (ngụ ấp 4, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TP.HCM), vào ngày 22-7-2013, chị cùng chồng về quê Long An để dự đám tang người thân. Sáng sớm hôm sau, vợ chồng chị trở về nhà thì phát hiện hai ổ khóa cổng bị cắt rời, két sắt để trong nhà mở toang, toàn bộ tài sản trong két gồm tiền, vàng, nhẫn hột xoàn biến mất. Ước tính tổng giá trị tài sản bị mất trộm hơn 1,4 tỉ đồng.

Ngay sau đó, Công an huyện Củ Chi điều lực lượng đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc, đồng thời thu giữ tang vật là hai ổ khóa bị cắt rời, rổ đựng tiền hàng của chị Tuyết bị ném ra bụi tầm vông trước nhà. Do tài sản mất trộm quá lớn, Công an huyện Củ Chi đã chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Chị Phạm Thị Ngọc Tuyết bên cạnh chiếc két sắt bị trộm. Ảnh: NG.TÝ

Sau khi nhận được hồ sơ vụ án do Công an huyện Củ Chi chuyển lên, Cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự trộm cắp tài sản và tiến hành điều tra truy tìm thủ phạm. Cuối tháng 2-2014, Phòng PC45 đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam hai nghi can là Phạm Thị Phéo (tự Tư Xúng) và Nguyễn Văn Hải (tự Nhí, con bà Phéo).

Anh Trung, chồng chị Tuyết cho rằng: “Vợ chồng tôi có cơ sở để quả quyết thủ phạm là mẹ con bà Tư Xúng. Bởi trước khi xảy ra vụ trộm bà Tư thường xuyên sang nhà tôi với cớ mượn tiền, đổi tiền. Mỗi lần vợ chồng chúng tôi chuẩn bị khóa cửa đi ra ngoài, bà Tư Xúng đều hỏi: “Vợ chồng bay đi đâu vậy, chừng nào mới về?”. Ngay trước đêm xảy ra vụ trộm, biết vợ chồng tôi về quê dự đám tang, bà Tư vẫn gọi điện thoại hỏi: “Tụi bay đi đâu, chừng nào về?”. Tôi hỏi vặn lại: “Có gì không bà Tư?”. Bà ấp úng: “Hỏi để biết, khi nào bay về tao qua mượn tiền” rồi tắt máy”. Vào thời điểm vợ chồng chị Tuyết phát hiện vụ trộm hô hoán: “Nhà tôi bị trộm đột nhập lấy hết tiền, vàng rồi!”. Lúc đó, bà Phéo (Tư Xúng) đang ở nhà sát bên chạy qua, đến két sắt và nói: “Tụi mày còn sót hộp vàng trong két nè!”.

Chị Tuyết cho biết thêm: “Kể từ ngày nhà tôi bị mất trộm, bà Tư Xúng không qua nhà hỏi mượn tiền và đổi tiền nữa. Chưa kể bà còn đứng ra trả nợ hơn 100 triệu đồng cho con trai của bà, mua một lúc hai xe tay ga và nhiều vật dụng sinh hoạt đắt tiền trong nhà”.

Trong quá trình công an điều tra, có ba nhân chứng là người hàng xóm trước nhà chị Tuyết khẳng định họ có nhìn thấy vào lúc 1 giờ sáng 23-7 trước nhà chị Tuyết có bốn người, trong đó có bà Tư Xúng và Hải cầm kềm bấm ổ khóa cửa nhà của chị. Ba nhân chứng này có viết bản tường trình và ký tên xác nhận với Công an xã Phước Vĩnh An đề nghị đối chất với nghi can là mẹ con bà Tư Xúng để làm sáng tỏ mọi nghi vấn.

Một lãnh đạo Phòng PC45 - Công an TP.HCM cho biết VKSND TP.HCM đã ký quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can và không phê chuẩn lệnh bắt tạm giam Phạm Thị Phéo và Nguyễn Văn Hải theo đề nghị của cơ quan điều tra với lý do việc ra quyết định khởi tố là không có căn cứ. Theo đó, đại diện VKSND TP.HCM cho rằng cơ quan điều tra không thu được dấu vết từ khám nghiệm hiện trường, không khám xét khẩn cấp để thu giữ vật chứng. Độ tin cậy của các lời khai nhân chứng không đảm bảo tính khách quan. Trong khi nghi can không thừa nhận hành vi trộm cắp và khai báo chứng cứ ngoại phạm.

Hiện nay vợ chồng chị Phạm Thị Ngọc Tuyết vẫn bức xúc và tiếp tục gửi đơn đến các cơ quan chức năng đề nghị tiếp tục điều tra, truy xét vụ trộm bí ẩn này.

X.NGỌC - AN DANH