Tung tin thất thiệt lên Facebook, một người bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 11-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Trụ (Long An) cho biết cơ quan này vừa có quyết định xử phạt hành chính Võ Thị Mỹ P. (32 tuổi, ngụ Tân Trụ) 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp sử dụng thông tin nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác.



Quyết định xử phạt hành chính

Theo kết luận điều tra, đêm 12-12-2015, chị Nguyễn Thị Diễm P. (38 tuổi, ngụ TP.HCM) cùng chồng tháo dỡ đồ đạc cá nhân tại văn phòng công chứng ở Tân Trụ để chuyển về nhà, thời điểm tháo dỡ tại văn phòng không bật đèn do không có điện.

Lúc này, chị Mỹ P. chứng kiến vụ việc, nghi là trộm nên đến công an thị trấn trình báo. Sau đó, công an đến kiểm tra và khẳng định tài sản chị Diễm P. đang tháo dỡ là tài sản cá nhân của chị nên cho chị Diễm P. tiếp tục tháo dỡ.

Chị Mỹ P. không biết việc công an đến làm việc nên đến trưa 13-12, đã đăng và chia sẻ bình luận trên Facebook cá nhân của mình với nội dung:

“Thông báo, đêm 12-12-2015 lúc 19 giờ đến 24 giờ có vụ trộm xảy ra tại Văn phòng công chứng Tân Trụ. Lợi dụng lúc trưởng văn phòng về nhà vào ngày nghỉ cuối tuần. Kẻ trộm và đồng bọn tiến tháo gỡ toàn bộ đồ trong văn phòng tẩu thoát trong đêm. Sự thật rất ngạc nhiên là tên trộm đồ không ai khác rất quen thuộc. Đố bạn đó là kẻ nào. Đoán đúng có thưởng”.

Sau đó, trưa cùng ngày 13-12, do thấy vợ chồng chị Diễm P. tiếp tục tháo dỡ các đồ đạc còn lại tại văn phòng công chứng nên chị Mỹ P. đã dùng điện thoại cá nhân để chụp lại. Đến tối cùng ngày, chị Mỹ P. tiếp tục đăng 6 ảnh chụp được trên Facebook cá nhân kèm theo bình luận “Hình bọn trộm nè”.

Sau đó, đến khoảng cuối tháng 12-2015, chị Mỹ P. đã tự xóa bình luận cùng hình ảnh nói trên trước khi chị Diễm P. tố giác hành vi của chị Mỹ P. đến cơ quan công an.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Trụ xác định hành vi của chị Mỹ P. đã xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của những người có trong ảnh mà chị Mỹ P. đã đăng. Tuy nhiên, chị Mỹ P. chỉ bình luận chung chung, không nêu đích danh ai là kẻ trộm. Chị Mỹ P. cũng đã tự xóa các nội dung bình luận, ảnh trên Facebook trước khi chị Diễm P. tố giác.

Do đó, Công an huyện Tân Trụ kết luận hành vi của chị Mỹ P. không đủ cấu thành tội vu khống và tội làm nhục người khác như đơn tố giác của chị Diễm P. Sau đó, Cơ quan CSĐT công an huyện Tân Trụ đã có quyết định không khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra quyết định xử phạt hành chính mức phạt 7,5 triệu đồng đối với chị Mỹ P.

Trao đổi với Pháp Luật Tp.HCM, chị Mỹ P. thừa nhận mình đã sai trong việc đưa thông tin trên lên Facebook khi chưa có xác minh cụ thể từ công an. Tuy nhiên, cũng theo chị Mỹ P., bản thân chị hoàn toàn không có ý đồ xấu khi đưa thông tin này do chị không biết việc công an đến làm việc và kết luận đó là tài sản cá nhân của chị Diễm P. nên chị Mỹ P. rất mong Công an huyện Tân Trụ xem xét giảm nhẹ hình thức xử lý đối với chị.

Trước đó, tháng 4-2016, Pháp Luật TP.HCM cũng đã từng thông tin vụ một giáo viên tại thị trấn Tầm Vu (Châu Thành, Long An) đã tung tin đồn trẻ bị bắt cóc trên Facebook để câu like khiến nhiều phụ huynh lo sốt vó.

Sau đó, hành vi của cô giáo nói trên bị xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo.