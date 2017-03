Tước bằng lái 3 tài xế chạy xe ngược chiều trên cao tốc

Chiều 29-3, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một cán bộ Cục CSGT cho biết đơn vị này đã xác định và ra quyết định xử phạt hành chính đối với ba tài xế có hành vi quay đầu xe trên cao tốc Hà Nội – Bắc Giang.



Các ô tô rồng rắn quay đầu, đi ngược chiều trên cao tốc

Công an xác định danh tính, địa chỉ ba tài xế quê Hoà Bình, Bắc Ninh và Hà Nội điều khiển ba ô tô trên. Cả 3 tài xế trên đã bị CSGT lập biên bản xử phạt hành chính lỗi điều khiển ô tô đi ngược chiều trên cao tốc, với mức phạt 7,5 triệu đồng mỗi người. Ngoài ra, CSGT còn áp dụng hình phạt bổ sung là tước giấy phép lái xe 5 tháng.







Các tài xế đến trụ sở công an để kí biên bản vi phạm

Như Báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, ngày 27-3, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh hàng loạt chiếc ô tô đang chạy trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang bất ngờ quay đầu đi ngược chiều.

Nội dung đoạn clip cũng cho thấy mặc dù nhiều phương tiện đang chạy với tốc độ cao nhưng các xe này vẫn ngang nhiên quay đầu, gây ách tắc giao thông.

Công an ngay sau đó đã vào cuộc, xác định danh tính các tài xế. Tại công an, các tài xế thừa nhận hành vi vi phạm và công an đã xử phạt như trên.