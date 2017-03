Tướng Hồ Sỹ Tiến về Quảng Ninh điều tra vụ thảm sát

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cũng là người đã trực tiếp chỉ đạo điều tra, phá nhiều vụ trọng án như vụ thảm sát Bình Phước, vụ án Lê Văn Luyện...



Khu vực nhà chị Thanh đang bị phong tỏa để khám nghiệm.

Trước đó, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Công an TP Uông Bí cử cán bộ đến hiện trường đồng thời báo cáo lên công an tỉnh. Công an tỉnh Quảng Ninh đã ngay lập tức báo cáo ông Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy và các lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và lãnh đạo TP Uông Bí đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra vụ việc và thăm hỏi, động viên gia đình chị Vũ Thị Thanh.

Giám đốc Công an tỉnh, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP Uông Bí tập trung lực lượng, khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra, khám nghiệm hiện trường, xác minh điều tra làm rõ.

Như đã đưa tin, khoảng 7 giờ ngày 24-9, chị Vũ Thị Thanh (33 tuổi), trú tại tổ 1, khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí, là nhân viên cây xăng của doanh nghiệp tư nhân Phương Nam (cách nhà chị Thanh khoảng 700 m) hết ca làm đêm và về nhà.

Khi về đến nhà, chị Thanh mở cửa thì phát hiện có bốn người trong gia đình đã tử vong. Bốn nạn nhân gồm: Mẹ đẻ chị Thanh là bà Nguyễn Thị Hát, SN 1955; hai con ruột của chị Thanh là cháu Phạm Đình Hưng, SN 2007 và cháu Phạm Thu Hà, SN2008; một cháu con của chị gái chị Thanh là Vũ Khánh Huyền, SN 2013.

Một nguồn tin cho hay bốn nạn nhân có nhiều vết thương trên người, nghi ngờ do dao gây ra.