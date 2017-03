Va chạm với xe khách, người phụ nữ tử vong

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn trên xảy ra vào lúc 8 giờ 15 phút ngày 23-7 trên đại lộ Bình Dương, đoạn thuộc vực phường An Thạnh, Thuận An, Bình Dương. Người dân chứng kiến vụ việc cho biết, vào thời điểm trên, người phụ nữ (khoảng 30 tuổi, chưa rõ danh tính), điều khiển xe máy mang biển số 37F8 – 9348, lưu thông theo hướng từ TP.Thủ Dầu Một về ngã 4 Hòa Lân, Thuận An, Bình Dương.

Khi xe lưu thông tới khu vực phường An Thạnh, Thuận An, Bình Dương thì xảy ra va chạm với ô tô khách mang biển số 51B – 146.01, do tài xế Nguyễn Hữu Lợi (41 tuổi, ngụ Chơn Thành, An Giang) điều khiển lưu thông cùng chiều. Cú va chạm khiến người phụ nữ đập xuống đường tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tìm hiểu nguyên nhân và xử lý vụ tai nạn. Hơn 9 giờ, thi thể nạn nhân và các phương tiện được di dời khỏi hiện trường.