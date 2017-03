Va chạm xe máy và container, một người tử vong

Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 26-4, xe đầu kéo kéo rơmóc chở container mang BKS 51C-588.61 do tài xế khoảng 35 tuổi (chưa rõ danh tính) lưu thông theo hướng từ BV Quân đoàn 4 ra quốc lộ 1K ( KP Thống Nhất, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Khi xe lưu thông đến ngã tư 550, tài xế cho xe rẽ phải thì bất ngờ va chạm với xe máy mang BKS 52X3-4497 do anh Trần Đức Nhân (sinh năm 1987 quê Hà Tĩnh) điều khiển chạy cùng chiều.





Hiện trường vụ tai nạn.

Cú tông mạnh khiến xe máy của anh Nhân bị bánh xe chèn qua hư hỏng nặng. Anh Nhân ngã ra đường bị bánh xe cán qua người tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra vào đúng giờ cao điểm và ngay tại ngã tư khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc nhiều giờ liền.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.