Vận chuyển 30 bánh heroin lấy công 80 triệu đồng

Ngày 24-2, Công an tỉnh Sơn La cho biết đơn vị này vừa triệt phá thành công một vụ vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng rất lớn.

Theo đó, khoảng 18 giờ ngày 22-2 tại khu vực bản Co Chàm, xã Lóng Luông (Vân Hồ, Sơn La), Công an huyện Vân Hồ phối hợp với tổ công tác Công an tỉnh Sơn La và Công an huyện Mộc Châu bắt quả tang Phạm Văn Hiệp và Nguyễn Trường Trung (cùng trú tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắc Lắc) đang vận chuyển 30 bánh heroin.

Toàn bộ 30 bánh heroin được giấu kĩ trong các vị trí trống của hai chiếc xe máy.



Phạm Văn Hiệp và Nguyễn Trường Trung cùng 30 bánh heroin

Làm việc với cảnh sát, Hiệp và Trung khai nhận thỉnh thoảng có sử dụng ma túy, do không có việc làm nên được giới thiệu làm quen với một “trùm” buôn bán ma túy.

Người này yêu cầu Trung và Hiệp đi xe khách từ Đắc Lắc ra Hà Nội nhận xe máy, sau đó đi lên Mộc Châu. Tại đây, Hiệp, Trung có mặt tại điểm hẹn và bỏ xe máy lại rồi về nhà trọ nghỉ. Sau khi đầu dây bên kia nhét “hàng” vào xe máy và để tại nơi đã thỏa thuận từ trước, Trung và Hiệp sẽ đến lấy xe về Hà Nội.

Nếu vận chuyển trót lọt 30 bánh heroin, hai nam thanh niên sẽ được trả công mỗi người 40 triệu đồng.

Hiệp đã có một tiền án về tội giết người, trong khi đó Trung đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản.