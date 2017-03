Vì sao chủ quán karaoke cháy 13 người chết bị khởi tố?

Như đã đưa tin, ngày 12-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Diệu Linh (30 tuổi, trú quận Hà Đông, Hà Nội) về tội vi phạm quy định về PCCC. Bà Linh chính là chủ của quán karaoke số 68 Trần Thái Tông, nơi xảy ra vụ cháy khiến 13 người thiệt mạng vào ngày 1-11 vừa qua.

Ngoài ra, chủ quán hàn xì Lê Thị Thì (tên gọi khác là Thanh, 54 tuổi, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội) và nhân viên là Hoàng Văn Tuấn (23 tuổi, ở Nghệ An) cũng bị khởi tố về cùng tội danh trên.

Hiện tại, cơ quan CSĐT đã bắt tạm giam đối với Lê Thị Thì và Hoàng Văn Tuấn. Đối với bị can Nguyễn Diệu Linh, do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo Công an TP Hà Nội, quán karaoke số 68 Trần Thái Tông có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do UBND quận Cầu Giấy cấp với ngành nghề là kinh doanh karaoke và giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC do Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội cấp. Tuy nhiên, quán này chưa có biên bản kinh doanh karaoke, giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT, giấy phép kinh doanh karaoke nhưng đã hoạt động kinh doanh.