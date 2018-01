Vĩnh Long thu giữ 60 súng quân dụng trong năm 2017

Theo đó, thực hiện kế hoạch "Tổng kiểm tra, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ", Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), Công an tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức kiểm tra định kỳ tại 147 cơ quan.



Số vũ khí, công cụ hỗ trợ công an thu gom được. Ảnh Cổng thông tin điện tử Công an Vĩnh Long

Qua kiểm tra, trong năm 2017, công an đã thu giữ tổng cộng 60 súng quân dụng, 130 công cụ hỗ trợ, 75 súng tự chế, 663 viên đạn, 01 súng săn, 01 đèn pin, 08 súng đồ chơi nguy hiểm, 01 máy dò kim loại đã hỏng do cán bộ về hưu, nhân dân giao nộp. Công an cũng thu giữ 122 mã tấu, dao tự chế các loại từ các vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng.



Đầu năm 2018, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH vừa tiếp nhận 4 súng quân dụng (hiệu Col45), 4 súng rulô, 01 súng điện, 03 súng tự chế, 14 mã tấu, dao tự chế, 577 viên đạn, 148 hộp tiếp đạn, 4 súng đồ chơi nguy hiểm, 45 quả nổ công nghiệp và nhiều công cụ hỗ trợ khác do Công an huyện Vũng Liêm thu giữ và chuyển giao.