Vội vã thiêu hài cốt nghi của liệt sĩ

(PL)- Nguồn tin từ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Long An ngày 31-7 cho biết Sở đang yêu cầu Phòng LĐ-TB&XH TP Tân An báo cáo việc UBND phường 2, TP Tân An xử lý bộ hài cốt được phát hiện trong lúc làm công trình bờ kè sông Vàm Cỏ Tây.

Theo đó, ngày 6-5, công nhân thi công bờ kè đoạn gần chân cầu Tân An đã phát hiện một bộ hài cốt được gói trong một chiếc áo cũ, bên ngoài quấn bạt màu xanh. Cho rằng khu vực này trước đây là đất nghĩa địa nên ngay trong ngày, UBND phường 2 đã chỉ đạo đem bộ hài cốt trên hỏa táng và gửi tro cốt tại một ngôi chùa. Sau đó dư luận bức xúc bởi các cựu chiến binh tại địa phương cho biết khu vực này trước đây là vị trí giao tranh giữa ta và địch, nhiều hài cốt của bộ đội vẫn còn nằm lại, có thể đó là hài cốt của liệt sĩ. Sở LĐ-TB&XH tỉnh Long An nhận định ngành chức năng và chính quyền địa phương đã vội vã trong việc xử lý. Thay vì giữ lại bộ hài cốt gửi vào nghĩa trang và công bố thông tin qua kênh truyền thông, UBND phường 2 đưa bộ hài cốt hỏa táng là cách làm phản khoa học. HOÀNG NAM