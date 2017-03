Vụ 6 dân quân đánh người: Dân quân đã làm sai nhiệm vụ

Chiều 4-5, UBND phường An Bình và Ban chỉ huy quân sự thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã tiến hành họp để xử lý kỷ luật đối với sáu dân quân xô xát rồi đánh nhóm thanh niên tại khu phố Bình Đường 2 (phường An Bình) vào đêm 30-4.

Bước đầu, Ban chỉ huy quân sự thị xã Dĩ An đã yêu cầu tạm đình chỉ công tác sáu dân quân đánh người. UBND phường An Bình cũng yêu cầu các dân quân này viết kiểm điểm để làm căn cứ xử lý kỷ luật.

Đoạn clip "dân quân tự vệ đánh người vi phạm giao thông" được mạng xã hội chia sẻ gần đây.

Ông Nguyễn Ngọc Ẩn, Chủ tịch UBND phường An Bình, cho biết: Theo bản tường trình của các dân quân, tối 30-4, khi được phân công nhiệm vụ đi tuần tra tại địa bàn khu phố Bình Đường 2, những dân quân này phát hiện bốn nam thanh niên đi xe máy vi phạm giao thông (chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm) nên đã tiến hành dừng xe. Lúc này, giữa hai bên xảy ra xô xát, nhóm sáu dân quân dùng gậy tuần tra đánh nhóm thanh niên này.

“Theo quy định thì nhóm dân quân này không được tự ý dừng xe hay xử lý vi phạm giao thông mà phải thông báo, phối hợp với lực lượng chức năng có quyền hạn để xử lý. Các dân quân này đã làm sai chức năng nhiệm vụ và bị người dân quay được clip, tung lên mạng đã làm mất đi hình ảnh đẹp của lực lượng dân quân trong lòng người dân. Hành động này rất phản cảm nên cần phải xử lý nghiêm” - ông Ẩn nói thêm.

Trước đó, đoạn clip “dân quân đánh người vi phạm giao thông” được đăng tải trên mạng xã hội Facebook gây xôn xao dư luận. Trong clip, nhóm người mặc đồng phục màu xanh của lực lượng dân quân tự vệ đang cầm gậy gỗ đánh một số nam thanh niên...