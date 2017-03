Vụ chết khi từ trụ sở công an về: Triệu tập công an xã

Trao đổi với báo chí chiều nay (29-10), Thiếu tướng Nguyễn Chi Lăng, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết sau khi tiếp nhận thông tin anh Nguyễn Cao Tấn (SN 1971), trú xã Lãng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc tử vong sau khi từ trụ sở công an xã trở về nhà, bước đầu Cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh phúc, phối hợp cùng Công an huyện Sông Lô đã triệu tập một số công an viên của xã Lãng Công có liên quan đến vụ việc để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.



Gia đình tổ chức đám tang cho anh Nguyễn Cao Tấn.

Thiếu tướng Lăng khẳng định: Vụ việc đang được điều tra nghiêm túc. Về nguyên nhân tử vong của anh Tấn, bộ phận pháp y đã khám nghiệm tử thi, lấy mẫu làm xét nghiệm, hội chẩn và đang chờ kết luận.

Bên cạnh đó, ông Phạm Văn Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, người trực tiếp phụ trách công tác điều tra vụ việc, cũng thông tin cơ quan điều tra đã tiếp nhận tất cả thông tin báo về vụ việc và đang điều tra, giải quyết theo đúng trình tự của pháp luật. Kết quả giám định, kết quả điều tra sau này sẽ được công bố và trả lời cho gia đình biết.



Người thân cho biết, khi anh Tấn trở về có nhiều vết bầm tím (ảnh gia đình cung cấp).

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ngày 27-10, anh Nguyễn Cao Tấn lên trụ sở Công an xã Lãng Công để làm liên quan đến nội dung con trai anh bị mất một chiếc điện thoại. Tối cùng ngày, khi trở về nhà gặp anh Tấn người thân thấy một bên mắt của anh Tấn bị tím, hai chân bị sưng. Sau khi uống được nửa hộp sữa, anh Tấn lên giường nằm nghỉ. Cho đến sáng 28-10, khi vợ con đánh thức anh Tấn dậy thì phát hiện anh không còn hơi thở, vội đưa đi bệnh viện nhưng đến nơi thì các bác sĩ thông báo anh Tấn đã tử vong.

Nghi ngờ cái chết bất thường của anh Tấn có liên quan đến Công an xã Lãng Công nên ngay sau khi xảy ra sự việc, gia đình nạn nhân đã có đơn gửi lên cơ quan chức năng, yêu cầu điều tra làm rõ sự việc.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.