Vụ giết người phân xác bỏ trong bao tải: Tìm được phần đầu của nạn nhân

Cơ quan chức năng đến hiện trường nơi một phần thi thể của nạn nhân xấu số bị chôn giấu.

Chiều cùng ngày khi đấu tranh khai thác, nghi phạm Đặng Văn Tuấn (44 tuổi, ngụ phường Cầu Kho, quận 1) khai nhận đã vứt phần đầu của nạn nhân H. ở khu vực gần cầu Lò Gốm, quận 6. Từ thông tin do Tuấn khai báo, cơ quan điều tra đã tổ chức tìm kiếm và phát hiện đầu của nạn nhân được nghi can chôn ở bãi đất gần cầu.

Theo đó, phần đầu nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng đã bốc mùi hôi thối nồng nặc, được bỏ trong túi nylon chôn ngoài bãi cỏ trống dưới chân cầu Lò Gốm, thuộc địa phần phường 10 quận 6.



Bãi đất nơi tìm được đầu nạn nhân. Ảnh: Xuân Ngọc





Hàng trăm người dân hiếu kỳ đã kéo đến xem đội điều tra làm việc.

Ảnh: Xuân Ngọc

Trong một diễn biến khác của vụ án, ông Nguyễn Văn Phụng (ở cạnh nhà, trước đây là anh rể của Tuấn) kể, vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, ông đang nằm ngủ ở trong nhà thì ngửi thấy mùi hôi nồng nặc nên choàng tỉnh. Khi ông Phụng mở cửa nhìn ra hẻm thì thấy Tuấn đang lúi húi bỏ bao tải ở bên hông nhà ông Phụng, sau đó Tuấn chất hai bảo tải lên xe rồi chở đi. Nghĩ Tuấn chở hàng thuê cho khách nên ông Phụng không hỏi han gì rồi vào nhà ngủ tiếp.

Khi người dân phát hiện hai bao tải bốc mùi nồng nặc, bên trong chứa các bộ phận thi thể của phụ nữ trước hẻm 594 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho quận 1, ông Phụng sinh nghi và trình báo công an có khả năng Tuấn là người bỏ hai bao tải đó. Khi công an đến nhà của Tuấn tại số 35/107 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1, thì Tuấn đóng cửa cố thủ từ bên trong. Ngoài ra Tuấn còn dọa phóng hỏa đốt nhà nếu ai vào trong.





Trước vụ án mạng nghiêm trọng này, trực tiếp Thiếu tướng Phan Anh Minh, phó giám đốc công an TP.HCM, đã xuống hiện trường chỉ đạo. Tại nhà của nghi can Đặng Văn Tuấn, đại tá Lê Ngọc Phương, trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH cũng có mặt chỉ đạo công tác khám nghiệm hiện trường.



Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: HT

Sau khi dùng dao cắt mạch máu tự sát, Tuấn đã vứt chìa khóa ra ngoài cho công an. Khi xông vào bên trong nhà, công an phát hiện nghi can Tuấn tự sát nằm cạnh vũng máu nên đã đưa Tuấn đến bệnh viện Sài Gòn cấp cứu. Ngay sau đó, bệnh viện Sài Gòn đã chuyển Tuấn để bệnh viện 115 để điều trị. Chiều cùng ngày Tuấn được cấp cứu ổn định và đã được đưa về trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra.