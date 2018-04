Vụ nổ súng hỗn chiến ở quận 3: Người trúng đạn đã chết

Ngày 27-4, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết như trên.

Như chúng tôi đã đưa tin vào khoảng 17 giờ ngày 22-4, nhiều người dân sinh sống dọc đường Trường Sa ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (phường 14, quận 3) bất ngờ thấy hàng chục thanh niên bịt khẩu trang chở nhau bằng xe máy, mang theo ống tuýp sắt, vật nhọn, mã tấu, dao tự chế… tới đâm chém loạn xạ, la hét inh ỏi.



Cảnh sát sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, truy xét vụ việc. Ảnh: H.TÂM.

Vụ việc diễn ra trong khoảng 10 phút. Chứng kiến vụ hỗn chiến, người đi đường hoảng sợ dạt ra hết và quay đầu xe tháo chạy, những cư dân xung quanh vội vàng đóng cửa tránh tai họa đồng thời gọi điện thoại báo công an… Có người nghe thấy tiếng súng nổ.

Trước khi công an tới, số người bị thương đã được đồng bọn đẩy lên xe máy kè đi mất, có một nam thanh niên trúng đạn bị bỏ lại, được công an đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Người này nhập viện trong tình trạng bị trúng đạn vào ngực; mạch, huyết áp không đo được. Các bác sĩ đã khẩn cấp gắp ra được đầu đạn ở vết thương ăn từ ngực xuống bụng nạn nhân.

Ngay khi nhận tin báo, Công an quận 3 và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường lấy lời khai, đồng thời kiểm tra trích xuất hình ảnh trong các camera an ninh của nhà dân để tìm manh mối vụ việc. Ngay trong đêm 22-4, 5 đối tượng liên quan đã bị tạm giữ.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong đá gà ăn tiền.

Cụ thể, vài giờ trước cuộc loạn đả, trong con hẻm trên đường Trần Văn Đang (phường 11, quận 3) nhóm đá gà của Trần Thế Toàn và một người tên Sang “ngọ” độ ăn thua 1-2 triệu đồng.

Sau khi hết hiệp đá gà, trọng tài xử hòa cho hai bên nhưng Toàn không đồng ý. Anh ta cho rằng mình mới là người chiến thắng và to tiếng thách thức, chửi thề...

Không giải quyết được mâu thuẫn tại chỗ, Toàn rủ thêm “anh em” mang “hàng nóng” hẹn nhóm Sang “ngọ” đến bờ kè Hoàng Sa giải quyết.

Hai nhóm sau đó ẩu đả dữ dội ở ven bờ kè Trường Sa (phường 14, quận 3) khiến một người trong nhóm Sang “ngọ” bị trúng đạn súng bắn bi.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.