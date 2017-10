Vụ rò khí NH3 ở Bình Chánh: Sẽ bồi thường cho dân

Lãnh đạo UBND huyện Bình Chánh cho biết đã liên hệ với Sở TN&MT, Sở Y tế đề nghị phân tích, đánh giá nồng độ khí còn tồn dư tại khu vực.



Bình Chánh đang cho lực lượng đảm bảo an ninh trật tự khu vực, vận động người dân di dời, tạm thời tránh xa vùng ảnh hưởng, thuê khách sạn trên địa bàn xã để người dân tạm lánh.

Tổ công tác của địa phương đã lập biên bản ghi nhận hiện trạng, thống kê thiệt hại của người dân trong khu vực, định giá bước đầu mức thiệt hại và thông tin cho công ty biết để giải quyết bồi thường.

Đại diện Sở Y tế cho biết kết quả đo đạc vào sáng 11-10 cho thấy nồng độ tồn dư của khí NH 3 trong không khí vẫn chưa nằm trong giới hạn an toàn. Sở Y tế khuyến cáo người dân sống trong khu vực chưa nên trở lại nhà để sinh hoạt.

Đối với hai trường học gần khu vực ảnh hưởng (Tiểu học An Phú Tây 2 và THCS Nguyễn Văn Linh), các học sinh đã đi học bình thường, thành phần không khí khu vực không có chất khí NH 3 của vụ rò rỉ.

Về việc hỗ trợ cho các nạn nhân bị thiệt hại, UBND huyện và Huyện ủy Bình Chánh, Liên đoàn Lao động huyện và Liên đoàn Lao động quận 3 đã đến thăm hỏi, hỗ trợ chi phí điều trị 14 triệu đồng/bệnh nhân đang điều trị tại BV Nguyễn Tri Phương; 6 triệu đồng cho một bệnh nhân điều trị tại BV Quốc Anh. Riêng nạn nhân Thạch Sanh đã được hỗ trợ 26 triệu đồng do đang điều trị săn sóc đặc biệt.

Trả lời trong họp báo, lãnh đạo UBND huyện Bình Chánh cho biết trạm chiết nạp gas NH 3 là một chi nhánh của công ty (trụ sở chính ở quận 3), cơ sở trên có đăng ký kinh doanh, có giấy phép hoạt động, đã được kiểm định thẩm duyệt về an toàn PCCC. Sự cố trên là do không đảm bảo an toàn lao động, không hề có cháy nổ xảy ra.

UBND TP chỉ đạo UBND huyện phối hợp với các sở, ngành có liên quan lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, thanh tra toàn diện đối với loại hình cơ sở nói trên nhằm tránh trường hợp xảy ra sự cố tương tự.

Ghi nhận của chúng tôi trong sáng cùng ngày, những hàng dừa nước hai bên đường về ấp 6, xã Hưng Long khô quắt, cháy rụi. Cây cối xung quanh cháy đen, lá rụng thành từng mảng lớn rớt xuống kênh. “Cá kiểng để trong nhà chết sạch. Xót nhất là cây mai, mấy bữa trước còn đẹp vậy mà giờ trụi khô. Mấy cái quạt nước trong nhà chạy liên tục từ hôm qua đến giờ vẫn chưa hết mùi. Người trong nhà dọn đi hết rồi, dọn qua nhà người quen…” - bà Dương Thị Truyền, chủ nhà thuốc Tây sát bên công ty xảy ra vụ rò rỉ khí NH 3 , cho hay.