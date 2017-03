Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường: Lá thư xúc động của mẹ đẻ chị Huyền

Việc phát hiện thi thể không đầu tại khu bến đò Vân Đức, xã Văn Đức, huyện Gia lâm, Hà Nội vào ngày 18/7, gia đình nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền đã có mặt để nhận diện phần thi thể không đầu.

Tại đây, gia đình chị Huyền đã có linh cảm đó là chị nên gia đình đã đề nghị giám định ADN. Sau một thời ngắn giám định ADN đã cho kết luận đó là xác của nạn nhân Huyền.

Thi thể của chị Huyền được tìm thấy tại bến đò Văn Đức ngày 18/7.



Khi nhận được kết quả chính thức từ Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, gia đình đã xuống nghĩa trang thôn Trung Quan (xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội), để làm lễ cầu siêu cho nạn nhân Huyền.

Mới đây, gia đình nạn nhân Huyền đã viết một bức thư để cảm ơn các lực lượng chức năng đã hết lòng tìm kiếm xác chị Huyền.

VietNamNet xin trích đoạn thư cảm ơn của bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ đẻ nạn nhân Huyền) đến với bạn đọc.

Thư cảm ơn!

Kính gửi: Viện Khoa học hình sự Bộ Công an

Công an Thành phố Hà Nội

Công an huyện Gia Lâm

Công an Đường thủy

Chính quyền địa phương xã Văn Đức (Gia Lâm - Hà Nội)

Tên tôi là Nguyễn Thị Hiền (68 tuổi, ở số nhà 14E, ngách 121/82 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội), là mẹ đẻ của cháu Lê Thị Thanh Huyền - nạn nhân của vụ thẩm mỹ viện Cát Tường.

Thưa quý cơ quan!

Suốt 9 tháng trời lặn lội tìm kiếm với bao nỗi đau đớn, mong chờ của cả 2 gia đình, ngày 18/7 vừa qua, Công an đường thủy và Công an xã Văn Đức (Gia Lâm – Hà Nội) đã vớt được một thi thể của phụ nữ không có đầu. Khi nhận được tin báo, gia đình tôi đã có mặt ngay tại hiện trường. Tôi đã có linh cảm đó là con gái tôi, vì vậy tôi đã đề nghị cho thử ADN.

Với sự giúp đỡ nhiệt tình của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an và Công an huyện Gia Lâm, các xét nghiệm đã nhanh chóng được thực hiện, và có kết quả với độ chính xác cao nhất. Về phía gia đình, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào kết quả này.

Trong nỗi đau khổ, thất vọng tột cùng, hai gia đình chúng tôi vỡ òa trong nỗi vui mừng, xót xa và thương cảm. Tuy thân xác con tôi không được đầy đủ, nhưng đây đã là một sự an ủi rất lớn cho chúng tôi.

Thay mặt hai gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các quý cơ quan và chính quyền cơ sở tại địa phương đã giúp đỡ, tạo điều kiện để con gái tôi được an nghỉ tại nghĩa trang của thôn nhà.

Hai gia đình chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của nhân dân cả nước, những người đã luôn quan tâm, chia sẻ và động viên gia đình trong nỗi đau đớn, mất mát khôn cùng này.

Ký tên:

Nguyễn Thị Hiền

