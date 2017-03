Vụ thảm sát ở Yên Bái: Tung 500 công an truy bắt nghi phạm

Hôm qua (14-8), lực lượng tham gia truy bắt nghi phạm đã tăng thêm, ước đến khoảng 500 người. Lực lượng chức năng cũng mở rộng phạm vi khoảng 30 km2 quanh hiện trường để truy tìm nghi phạm Đặng Văn Hùng trong vụ thảm sát bốn người ở Yên Bái. Tuy vậy, đến chiều tối 14-8, nghi phạm chính này vẫn chưa lộ diện.

Đại tang nơi xóm nghèo

Ngày 14-8, gia đình nhà anh Trần Văn Long đã tổ chức lễ an táng cho vợ chồng anh cùng con nhỏ. Hàng trăm người thân, hàng xóm và lãnh đạo chính quyền đã tới tiễn đưa các nạn nhân.

Không khí tang thương bao trùm xóm nhỏ thuộc thôn 10, xã Tân Hợp (huyện Văn Yên, Yên Bái). Cảnh tượng ba cỗ quan tài đặt sát nhau trong căn nhà đang xây dang dở khiến ai chứng kiến cũng phải xót xa. Bà Trần Thị Lân (cô ruột của anh Long) sụt sùi kể chiều tối 12-8, bà được báo hung tin nên cùng một số người thân lập tức thuê xe đến hiện trường (ở thôn Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên). “Đường đi khó khăn, phải vượt qua nhiều khe, suối. Đến nơi, nhìn thấy hiện trường, chân tay tôi như muốn rụng rời. Đến giờ chúng tôi vẫn không tin chuyện xảy ra. Cả nhà nó chết thảm quá. Còn nỗi đau nào lớn hơn khi nhìn thấy 3-4 mạng người nhà nằm bất động trước mặt mình” - bà Lân mếu máo.

Ông Phàn Văn Trung (cha vợ anh Long) kể trước khi mất liên lạc, chị Hoa (vợ anh Long) đã gọi điện thoại nói Hùng đánh anh Long bầm tím cả người. Gọi điện thoại lại cho con gái không được, ông vội băng rừng tìm đến lán của các con. Đến nơi, ông Trung chết lặng người khi thấy thi thể của Tuyền (em ruột chị Hoa) và cháu ngoại, còn thi thể của anh Long và chị Hoa thì nhiều giờ sau mới tìm được, nằm cách đó khoảng 100 m.

Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến cùng đoàn công tác lên hiện trường để chỉ đạo điều tra vụ án. Ảnh: PHI HÙNG

Người dân sợ vào nương rẫy

Theo những người dân sống cạnh nhà nghi phạm Hùng, sau khi gây án, Hùng chạy về nhà và hô to với cha ruột là “đã giết hết cả nhà anh Long”. Sau đó, Hùng cầm theo hai khẩu súng kíp, một con dao quắm và một con chó cùng người yêu bỏ trốn.

Theo ghi nhận của Pháp Luật TP.HCM, hôm qua các lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường, chốt chặt mọi nẻo đường quanh khu vực vụ án mạng khiến bốn người chết, đồng thời tung trinh sát kèm chó nghiệp vụ lên rừng tìm Hùng.

Tuy vậy, kể từ khi xảy ra sự việc đến nay, người dân trong vùng nơm nớp lo sợ. Họ cho hay đã lùa gia súc trên núi về nhà vì sợ nghi phạm giết hại ăn thịt trong thời gian lẩn trốn. Theo họ, Hùng là một thanh niên ngỗ ngược, thỉnh thoảng hay gây gổ đánh nhau với người khác nên nhiều người không ai ưa. Từ khi họ hay tin Hùng là đối tượng tình nghi giết bốn người thì nhà nào nhà nấy tối đến đều đóng cửa, cài then vì sợ Hùng từ rừng xuống làng vào đe dọa. Ngoài ra, hầu hết mọi người không ai dám lên rừng một mình. “Nhiều việc trên nương rẫy đang chờ làm nhưng không ai dám vào một mình. Chỉ lúc cần lắm mới rủ nhiều người mới dám đi. Mỗi khi vào sâu trong rừng, chúng tôi nói vu vơ: “Tao vào để làm nương rẫy, đừng bắn tao” nhằm đề phòng” - một người dân chia sẻ.

Vận động đầu thú, bất đắc dĩ mới nổ súng

Trưa 14-8, Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến - Cục trưởng Cục C45 (Bộ Công an) cùng Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu - Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, Đại tá Phạm Ngọc Thắng - Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng bộ đội, dân phòng… đã có cuộc họp nhanh tại nhà văn hóa thôn 1, xã Văn Lâm đánh giá tình hình và triển khai các bước tiếp theo nhằm phá án. Thiếu tướng Chiêu nhận định nhiều khả năng Hùng chưa ra khỏi địa bàn gây án nên cần tập trung lực lượng truy bắt một cách nhanh nhất.

“Nhiều khả năng Nguyễn Thị Hán (Hương), được cho là người yêu của Hùng cùng bỏ trốn. Nếu đúng, đây là một lợi thế cho lực lượng chức năng cho việc truy bắt. Cụ thể, việc cả hai đi cùng sẽ dễ dàng bị phát hiện. Tuy vậy, Hùng là người địa phương nên sẽ thông thuộc địa hình. Đây là một khó khăn cho lực lượng chức năng. Do đó, trong quá trình truy tìm, cần lưu ý các khe, suối nhỏ” - Thiếu tướng Chiêu nhấn mạnh.

Ngoài ra, Hùng có mang theo hai khẩu súng và dao. Chúng có thể gây sát thương lớn ở cự ly gần. Do vậy, trước tiên cần vận động nghi phạm đầu thú. Bất đắc dĩ mới nổ súng. Để chuẩn bị cho cuộc truy bắt này, nhiều lương thực như bánh mì, lương khô, nước uống… đã được chuẩn bị để các lực lượng chức năng “nằm rừng” truy bắt bằng được hung thủ. Ngoài ra, Thiếu tướng Chiêu cũng chỉ đạo chi 30 triệu đồng mua ngay ba chiếc xe chuyên dụng để phục vụ các các chiến sĩ công an điều tra.

Đại tá Phạm Ngọc Thắng cũng cho biết Công an tỉnh Yên Bái đã tăng cường thêm 30 cảnh sát cơ động để đẩy mạnh việc truy lùng, bắt nghi phạm gây thảm án. Đến thời điểm hiện nay, ước khoảng 500 người chia thành nhiều tổ, chốt chặn nhiều vị trí và tuần tra suốt ngày đêm. Khu vực truy bắt cũng được nới rộng phạm vi 30 km2 quanh hiện trường. Công an tỉnh Yên Bái đã yêu cầu cán bộ, chiến sĩ chỉ được rời vị trí khi có lệnh.