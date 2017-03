Vườn nho hơn 1000 gốc bị ‘tàn sát’ chỉ trong một đêm

Chị Phan Thị phúc, vợ anh Tâm cho biết, trong đêm 15 rạng sáng 16-9, 118 gốc nho trong vườn đều bị chặt ngang gốc. Ngoài ra, 1062 gốc nho đều bị chết do có người lén bỏ thuốc diệt cỏ vào bồn pha thuốc xịt nấm. Gia đình không hay biết nên sau khi xịt nấm cho trái thì toàn bộ rẫy nho đều héo rũ, xác xơ.

Hơn 1.000 gốc nho của gia đình chị Phúc đang trong giai đoạn cho trái và đơm bông. Để có được rẫy nho này, gia đình chị đã đầu tư trên 1 tỉ đồng trong bốn năm qua, phần lớn là vay ngân hàng và người thân.

Chị Phú cho biết chị vừa đến công an thị trấn để làm bản tường trình. Theo chị, từ trước đến nay không mua bán cũng không lừa đảo ai nên không thể biết tại sao kẻ xấu lại phá vườn nho nhà mình.

Theo Thiếu tá Trần Văn Thanh, Trưởng Công an thị trấn Phước Dân, hiện nay công an thị trấn đang phối hợp với cảnh sát điều tra công an huyện nắm tình hình điều tra vụ này.

Một số hình ảnh vườn nho bị phá hoại đến xót xa. Ảnh: CTV



Những chùm nho đang héo rũ







Đến hôm nay đã chết khô như thế này







Gốc nho bị chặt ngang không thương tiếc