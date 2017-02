Xác minh thông tin thanh niên bị đâm sau khi cứu người

Ngày 14-2, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Bắc Ninh, yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xác minh thông tin một thanh niên cứu cô gái tai nạn bị đâm trọng thương.



Thông tin anh Sơn bị đâm trọng thương được chia sẻ trên cộng đồng mạng. Ảnh: Facebook

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, yêu cầu trong trường hợp kết quả điều tra đúng như báo chí phản ánh, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên anh Nguyễn Hải Sơn vì đã có hành động cứu giúp người bị tai nạn giao thông.

Trước đó, ngày 13-2 báo chí phản ánh việc anh Nguyễn Hải Sơn (35 tuổi, thường trú huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) đã phát hiện và chủ động đưa nạn nhân bị tai nạn giao thông đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Thành.

Tuy nhiên, trong khi làm thủ tục tại bệnh viện anh Sơn đã bị một nghi phạm đâm trọng thương rồi bỏ trốn. Hiện anh Sơn đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh