Xe khách lấn làn đâm vào xe máy làm hai người tử vong

(PLO)- Ngày 30-3, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã yêu cầu Công an tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo Công an huyện Hữu Lũng khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn làm hai người tử vong.

Đồng thời, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này. Bên cạnh đó tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đặc biệt là các hành vi chạy sai làn, quá tốc độ quy định, không đội mũ bảo hiểm.

Sở GTVT tỉnh Bắc Giang tiến hành kiểm tra toàn diện về điều kiện kinh doanh vận tải của Hợp tác xã vận tải Bố Hạ, phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật. Trước đó, ngày 27-3 trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn ngã 3 Yên Thịnh, Yên Vượng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn xe tô tô khách 98B-010.93 của Hợp tác xã vận tải Bố Hạ chạy lấn sang làn và đâm vào xe máy 12X3-000.30 chạy ngược chiều. Vụ tai nạn làm hai người ngồi trên xe máy tử vong tại chỗ. VIẾT LONG