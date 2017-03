Xịt hơi cay vào tài xế xe ôm để cướp tài sản

Ngày 20-11, Công an xã Thanh Tùng và Cơ quan Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Ngọc (21 tuổi, trú xóm Cồn Sông, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương) về hành vi cướp tài sản.

Thời gian gần đây, Công an huyện Thanh Chương nhận được trình báo xuất hiện kẻ cướp táo tợn ở đập Cửa Ông (xã Thanh Tùng), nên đã lập Chuyên án 116C, do Thiếu tá Trần Văn Hùng, Phó Trưởng Công an huyện Thanh Chương làm trưởng ban, vào cuộc điều tra.

Qua sàng lọc các đối tượng, Công an huyện Thanh Chương đã bắt được Ngọc. Cụ thể, Ngọc thường bỏ nhà đi đến TP Vinh và các thành phố ăn chơi rồi sống lang thang.

Chiều 5-11, Ngọc thuê ông Nguyễn Văn Hùng (ở phường Lê Lợi, TP Vinh) chở từ Bến xe Vinh về xã Thanh Tùng với giá 300.000 đồng. Khi đến khu vực đập Cửa Ông, Ngọc dùng bình xịt hơi cay xịt vào mắt làm ông Hùng bị choáng, ngã. Ngọc cướp 800.000 đồng của ông Hùng, rút chìa khóa xe máy của ông Hùng rồi bỏ đi.

Tiếp theo chiều 6-11, Ngọc đi xe buýt từ TP Vinh lên khu vực Cầu Rộ (xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương) rồi thuê anh Hồ Xuân Chung (trú xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương) chở về xã Thanh Tùng. Khi đi đến đập Cửa Ông, Ngọc bảo anh Chung dừng xe để đi vệ sinh rồi dùng dao khống chế, cướp điện thoại trị giá 3 triệu đồng của anh Chung.

Hiện Cơ quan Công an huyện Thanh Chương đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án.