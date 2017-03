Xót xa nạn nhân vụ thảm sát 'ở hiền mà không gặp lành'

Được biết, bà Ánh Nga là con gái thứ hai của một gia đình giàu có ở xứ Chơn Thành. Bà tính tình hiền lành, trầm lặng và ít khi giao tiếp với người ngoài. Bởi thế trước giờ chưa ai thấy bà xích mích với hàng xóm hoặc to tiếng với chồng con.



Gương mặt không giấu được sự đau buồn, bà Lê Mai (hàng xóm) chia sẻ: “Bà Nga theo đạo Phật nên tôi hay gặp bà ấy ở chùa vào các ngày rằm. Gia đình khá giả nên bả hay làm từ thiện và thả cá phóng sanh. Đáng tiếc, người ở hiền như vậy mà lại chết thảm”.

Vài người bán tạp hóa gần đó cũng cho biết thêm bà Ánh Nga sống bình dân, mua hàng rất dễ chịu và không hề tỏ vẻ kênh kiệu. Bởi thế, nhiều người đã rất đau xót trước cái chết thương tâm của cả gia đình bà Nga.



Nhiều người dân đội mưa nhưng không chịu rời hiện trường vụ trọng án.

Như đã đưa tin, rạng sáng ngày 7-7, tại trụ sở Công ty chế biến gỗ Quốc Anh xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Bình Phước), đã xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng làm 6 người trong một gia đình cùng bị giết chết với nhiều thương tích nghiêm trọng trên người.

Xác định đây là một vụ trọng án, ngay lập tức các lực lượng nghiệp vụ đã được điều ngay đến hiện trường để khám nghiệm, điều tra, bao gồm: các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an phía Nam gồm Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45), Cục kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Bình Phước. Đích thân đại tá Trần Thắng Phúc, giám đốc công an tỉnh Bình Phước cũng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo điều tra vụ việc.