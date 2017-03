À Ra Thế kỳ 2: Vỡ bình quý, biết bắt đền ai?

Xem qua một lượt thư đáp án quý bạn đọc gửi về, À Ra Thế thấy rằng cũng như kỳ 1, đáp án của kỳ này cũng rất đa dạng và phân bố đều, chia là hai đáp án chính: B có trách nhiệm bồi thường và C với D phải bồi thường.

Ngoài ra cũng có một số bạn đọc cho rằng A phải tự chịu vì… xui, vì đã chủ động rủ nhậu, vì đã ngồi cười đồng lõa với C và D.

Đứng trên những quan điểm cho rằng người C và người D phải đền, bạn đọc Ngô Thượng Anh Tú (Quảng Nam) phân tích “người C và người D sẽ phải đền chiếc bình quý cho A vì đã ép người B uống quá say, trong người B đã nói không biết uống”. Ngược lại, bạn đọc Nguyễn Bá Huy (TP.HCM) cho rằng “trong trường hợp này C, D chỉ nài ép B uống. B hoàn toàn có thể từ chối nhưng do quá nể bạn, B đã uống, tự đặt mình vào tình trạng say. Vì vậy C, D không phải chịu trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại do B gây ra”. Đây cũng là quan điểm chung của những bạn đọc có đáp án B phải đền.













Ngoài những câu trả lời trên một số bạn đọc cũng khá vui tính, chẳng hạn như bạn Nguyễn Văn Hòa (TP.HCM) đã khiến À Ra Thế phải bật cười với câu trả lời: “Vợ anh A bình quý mà bỏ tùm lum, không cất kỹ thì ráng chịu. Ok!”.

Rút kinh nghiệm từ kỳ thi trước, rất mong quý bạn đọc lưu ý, bên cạnh việc chọn phương án trả lời, các bạn cần chỉ ra căn cứ pháp lý cho nhận định của mình nhé. Trong À Ra Thế kỳ 1, nhiều bạn đọc có đáp án đúng, số dự án cũng rất sát với số người trả lời đúng như chỉ nói nhận định một cách chung chung, không đưa ra được căn cứ pháp lý nào nên vuột mất giải thưởng một cách đáng tiếc.

Một điều nữa xin lưu ý đến quý bạn đọc. Do địa chỉ email arathe@phapluattp.vn bị lỗi kỹ thuật nên đã được thay thế bằng email mới: arathe2016@phapluattp.vn. Mong quý bạn đọc thông cảm cho sự cố này.

Tính đến hôm nay, quý bạn đọc chỉ còn hai ngày nữa để gửi bài thi qua đường bưu điện hoặc bốn ngày để gửi email về hoặc trả lời trực tiếp trên báo điện tử. Các bạn hãy nhanh tay lên nhé. À Ra Thế kỳ 2 đang chờ đợi để vinh danh các bạn và trao những phần quà có giá trị





