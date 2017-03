Tình huống kỳ 17: Ném xoài làm vỡ kính, ai bồi thường?

Vốn là đại diện của lực lượng siêu quậy chỉ sau “nhất quỷ, nhì ma,…”, B và C liền hưởng ứng: “Ý kiến hay đó, mình đi đi”.

Thế là cả ba kéo nhau leo rào qua nhà người dân cạnh trường, nơi có cây xoài với những quả chín đung đưa đã bao lần khiến cả nhóm không thể tập trung học bởi miệng ứa đầy nước.

Với những công cụ “bạ đâu nhặt đó”, A liền trổ tài thiện xạ để hạ rơi mấy trái xoài trong sự cổ vũ của B và C. Chẳng may, tài thiện xạ của A đã phát huy không đúng mục đích mà cả nhóm đã đề ra trước đó. Hòn đá sau khi bất lực trước những trái xoài cứng đầu đã không chịu “hạ cánh an toàn” trên đất mà bay trúng cánh cửa kính của ngôi nhà đối diện. Kính vỡ, cả nhóm tái xanh mặt mày.

Sự xuất hiện của vợ chồng chủ nhà sau tiếng động kinh hoàng cũng nhanh như tốc độ bay của hòn đá. Cả nhóm bị giữ lại và cả gia đình lẫn nhà trường đều có mặt.













Trước yêu cầu bồi thường của vợ chồng chủ nhà, phụ huynh cho rằng: “Trường phải đền vì chúng đang trong thời gian học”. Ngược lại, nhà trường không đồng ý bồi thường vì: “Con ông bà nên ông bà phải bồi thường”.

À Ra Thế xin mời quý bạn đọc nhanh tay tìm hiểu các quy định của pháp luật để giúp chủ nhà xác định: Ai phải bồi thường thiệt hại và nhớ kèm theo dự đoán số người có đáp án đúng nhé!

Bạn đọc tham gia dự thi bằng cách: Trả lời trực tiếp http://plo.vn/a-ra-the.html hoặc gửi đáp án về hộp thư arathe2016@phapluattp.vn hoặc gửi qua bưu điện: “À Ra Thế - báo Pháp Luật TP.HCM, 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM”.