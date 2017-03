7 "thủ phạm cần truy nã" trên giường tình

Xấu hổ

Trạng thái tâm lý e ngại, xấu hổ chính là “thủ phạm” làm giảm “nhiệt’ chốn phòng the của vợ chồng bạn. Vì bắt nguồn từ đó sẽ tạo nên tâm lý tiêu cực khi “yêu”, ví như bạn không dám nói ra điều mình muốn, điều mình không muốn và bạn sẽ hình thành thói quen “âm thầm chịu đựng” làm cho cuộc “mây mưa” trở nên tẻ nhạt và buồn chán vô cùng.

Theo các chuyên gia tình dục thì văn hoá trong giao tiếp phòng the là yếu tố rất quan trọng, cần thiết để “cuộc yêu” có kết quả tốt đẹp, làm hài lòng bạn tình. Vậy nên tâm lý xấu hổ là một trong những “kẻ thù” chốn phòng the mà bạn cần nhanh chóng từ bỏ, nếu không sẽ gây nên những hệ luỵ xấu đến kết quả của “bài thi”.

Tâm lý e ngại, xấu hổ chính là “thủ phạm” làm giảm “nhiệt’ chốn phòng the. Ảnh minh họa

“Yêu” theo kiểu lối mòn

Nếu như bạn “yêu’ theo cùng một tư thế, cùng một vị trí, màn dạo đầu diễn ra theo kiểu lỗi mòn thì sẽ làm cho bạn tình cảm thấy cuộc sống tình dục như một “nghĩa vụ” chứ không còn là một là một cuộc “hoan hỉ” giữa bạn và đối tác nữa.

Vậy nên việc thường xuyên sáng tạo, “ân ái” theo tư thế mới sẽ đem lại cho bạn tình của bạn những cảm nhận thú vị và mới mẻ. Hơn thế nữa, đây cũng là bí kíp đơn giản giúp bạn luôn giữ được nhiệt cho cuộc sống tình dục của vợ chồng bạn.

“Ân ái” trong bóng tối

Theo thống kê thì số lượng chị em thích được “yêu” trong bóng tối nhiều hơn so với nam giới. Có nhiều lý do được phụ nữ đưa ra để lý giải cho điều này, tuy nhiên một trong những lý do chính là do họ thiếu tự tin về bản thân mình.

Đa số chị em mang tâm lý e ngại khi “nuy’ dưới mắt bạn tình, điều này làm cho nhiều đấng mày râu bị ức chế về tâm lý và không ít những đấng mày râu phàn nàn rằng họ thực sự bị mất hứng vì bạn tình luôn muốn che giấu cơ thể mình trong chốn phòng the.

Còn về phía các chuyên gia tình dục thì đánh giá rằng, đây là thói quen hoàn toàn bất lợi. Vì bạn nên hiểu rằng, nam giới yêu bằng mắt vì thế cuộc “vui” của vợ chồng bạn sẽ khiến chàng trở nên hào hứng hơn rất nhiều nếu như được tận mắt ngắm nhìn cơ thể bạn.

Không dám chủ động

Đừng nghĩ rằng, nam giới luôn là người chủ động trong ‘chuyện ấy’ còn chị em phụ nữ là người thực thi theo và hoàn toàn bị động. Điều này thật sai lầm, vì trên thực tế nữ giới cũng có những ham muốn riêng và chị em cũng hoàn toàn có quyền từ chối sex nếu vì một lý do riêng tư nào đó. Do đó, hãy nhớ rằng dù bạn là chồng hay vợ thì cũng luôn có quyền chủ động trong chuyện “gối chăn” của mình.

Im lặng

Để "chuyện ấy" được thăng hoa bạn hãy cùng trò chuyện, chia sẻ với nàng về chủ đề "yêu". Quan hệ tình dục là khoảng thời gian thư giãn, thoải mái nhất của bạn và bạn tình, chính vì thế, đừng hành xử như thể bạn đang trong giờ chào cờ vậy.

Cho nên nếu muốn chuyện "ân ái" của hai bạn không thiếu "lửa", bạn đừng ngần ngại sẻ chia, tâm sự cùng bạn tình trong khi "yêu" để khiến cho "cuộc vui" càng trở nên thú vị và hấp dẫn hơn.

Không khám phá điểm G của nhau

Điểm G trên cơ thể là những vùng rất nhạy cảm, giúp cho bạn tình có thể dễ dàng thăng hoa và lên “đỉnh”. Tuy nhiên, bạn lại chẳng bao giờ đoái hoài đến những vùng nhạy cảm đó thì quả thật là một khiếm khuyết.

Những điểm G hay thường gọi là những vùng nhạy cảm được phân bổ ở khắp nơi trên cơ thể chàng/nàng, đó là những vùng chứa nhiều đầu mút dây thần kinh hoặc vùng da mỏng manh nhất trên cơ thể. Chính vì thế, những đụng chạm dù là nhẹ nhất của người khác phái cũng khiến các bạn phải rùng mình.

Xin mách nhỏ với bạn, điểm G có vai trò đặc biệt quan trọng quyết định chuyện tới “đỉnh” khi “yêu”, vậy nên đừng quên khám phá những bí ẩn về điểm G của đối phương.

Giả vờ lên "đỉnh"

Bạn tuyệt đối không nên giả vờ lên "đỉnh". Vì nếu giả vờ thăng hoa sẽ làm cho “đối phương” luôn nghĩ rằng mọi điều thật tuyệt vời trong chốn phòng the và không có điều gì cần phải điều chỉnh hoặc cố gắng, lâu dần sẽ tạo nên một khoảng cách lớn giữa bạn và người ấy.

Nếu bạn muốn làm thoả mãn bạn đời của mình thì không nên như vậy, hãy suy nghĩ và làm cho cuộc sống tình dục trở nên hoàn hảo hơn bằng cảm xúc thật.

Theo Khổng Thu Hà (VTC News/DC)