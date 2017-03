Em bé bị bỏ rơi và tình người trên Facebook

Một thành viên của nhóm trên Facebook tên Nguyễn Thu Hằng vào thăm và chăm sóc Quang Anh trong bệnh viện - Ảnh: Huệ Bạch



Theo HUỆ BẠCH (TTO)



Em tên Lê Quang Anh, sinh ngày 18-3-2013 tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Sau ba ngày chào đời, mẹ ruột bỏ em lại bệnh viện. Do bị viêm phổi nên em được chuyển qua khoa sơ sinh của Bệnh viện Nhi trung ương chăm sóc. Hai tuần sau, em được một cặp vợ chồng hiếm muộn nhận về nuôi.Một lần nữa em lại bị bỏ rơi khi bố mẹ nuôi biết em mang trong mình bạo bệnh. Theo bà Nguyễn Thị Liên Tỉnh - điều dưỡng viên của khoa truyền nhiễm Bệnh viện Nhi trung ương, Quang Anh mắc bệnh viêm da cơ địa bẩm sinh, viêm phế quản và phơi nhiễm HIV.Hiện tại sức khỏe em đã tốt hơn và ăn được nhiều hơn. Bệnh viện đang hoàn tất thủ tục hồ sơ để đưa em về Trung tâm bảo trợ trẻ em HIV xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội.Cơ thể non nớt chống chọi với nhiều bệnh tật cùng lúc khiến em như một đứa trẻ mới sinh. Hai chân gầy nhom, teo tóp. Những ngày đầu vào viện, người em yếu và xanh lét, toàn thân nổi mẩn đỏ chi chít. Nhưng bù lại em có khuôn mặt sáng, đôi mắt to tròn, đen láy và một vầng trán cao... Không có người thân chăm sóc, em đã quen. Được cho ăn, em ngoan đến khó tin.Thông tin về Quang Anh lần đầu tiên gây chú ý khi được đăng trên Facebook của Hội những bà mẹ cho con ăn giặm (hiện có hơn 9.600 thành viên) đã lấy đi nước mắt của bao người.Chúng ta phải làm gì đó! Có cách nào cho Quang Anh một tương lai như những đứa trẻ khác? Để em không phải chống chọi với bệnh tật một mình. Để em có thể chữa bệnh. Và cho em tình yêu...Ngay lập tức, các bà mẹ đã lập ra một nhóm khác với tên gọi: “Các bố mẹ nhân ái cùng đồng hành với bé Quang Anh”, cũng trên Facebook. Hiện đã có hơn 1.300 thành viên.Nhóm đã tổ chức họp mặt phân công nhiệm vụ cụ thể cho một số thành viên cốt cán. Người lo sữa, bỉm. Người lo quyên góp tiền. Người lo sắp xếp, phân công lịch chăm sóc em. Người lo hoạt động ngoại giao...Một tài khoản ngân hàng của thành viên trong nhóm đứng ra nhận quyên góp. Chỉ vài ngày sau, mỗi người một ít, tài khoản có hơn 30 triệu đồng.Không ngần ngại trước bệnh tật, các bà mẹ tranh thủ ôm ấp, tắm rửa, thay tã bỉm, giặt đồ, cho Quang Anh ăn và cho em tình yêu của người mẹ. Chị Cao Ngân Hà (Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội) buồn rầu: “Biết bé Quang Anh qua Facebook, trái tim thôi thúc mình chạy ngay tới bệnh viện để làm gì đó cho Quang Anh. Sau khi lau rửa, thay quần áo, chơi với bé và nhìn thấy bé ngủ say mới ra về!”.Các thành viên của nhóm đã liên hệ với các bác sĩ chuyên chữa trị HIV tại Mỹ và một số tổ chức phi chính phủ ở Mỹ với hi vọng Quang Anh sẽ được tổ chức nào đó nhận bảo trợ và chữa bệnh cho em. Chị Ngân Hà đang liên hệ với bệnh viện để được cung cấp hồ sơ bệnh án, thông tin về Quang Anh gửi qua Mỹ nhờ trợ giúp.