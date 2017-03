Đến ngày cưới về, vợ mặc đầm, mặc váy, lượn qua lượn lại trước mặt chồng, chồng vẫn dửng dưng, không nhìn cũng không ngắm, chỉ chăm chú vào cái màn hình tivi xem đá bóng…



Ánh mắt của chồng



Minh Hà, cô bạn cùng cơ quan than thở rằng cô đã quá chán chồng. Tôi ngạc nhiên vì họ chỉ vừa cưới nhau được một năm. Sau một hồi nghe cô ấy than thở và kể lể, tôi mới biết thì ra là anh chồng chẳng thèm tự giác khen cô ấy lấy một câu từ ngày cưới nhau. Nhiều hôm cô ấy mua chiếc áo đẹp, đem ra mặc khoe với chồng, hỏi anh chồng rằng cô mặc áo mới có đẹp không, chồng dán mắt vào tivi và trả lời: “Đẹp”. Cô ấy đứng trước tivi và hỏi lại: “Em mặc có đẹp không?”, anh chồng vẫn trả lời: “Em mặc gì cũng đẹp, tránh cho anh xem tivi cái nào!”.



Chán thái độ của chồng, nhưng cô bạn tôi còn ấm ức hơn khi hôm sau hai vợ chồng đi ăn tiệc, anh chồng nhìn mãi một cô gái, khi bị vợ phát hiện, anh cười giả lả nói: “Tại cái áo của cô ấy đẹp!”. Nhìn về phía ánh mắt của anh ban nãy, cô càng ấm ức hơn khi cái áo cô ấy mặc giống hệt áo của vợ mua hôm qua!



Vợ làm đẹp cho ai?



Anh Dũng bạn tôi than thở rằng vợ của anh dạo này phung phí quá mức, suốt ngày mua mỹ phẩm, quần áo thời trang. Anh bảo trước khi cưới, vợ rất giản dị, không biết xài mỹ phẩm, anh yêu vợ vì tính giản dị đó. Anh cáu gắt nói: “Không biết vợ mình làm đẹp cho ai nhìn, ai ngắm, đã cưới chồng rồi chứ phải trẻ trung gì đâu!”.



Còn anh Hải, một đồng hương của tôi thì dạo này mặt mày nhăn nhó, khó chịu, đứng ngồi không yên, hỏi ra mới biết anh nghi vợ có bồ vì... dạo này vợ đẹp hẳn ra, còn đi sửa mũi, nâng ngực... làm anh mất ăn mất ngủ vì canh chừng.



Nhớ lại chuyện cô bạn than phiền, tôi liền hỏi các anh bạn về việc các anh có hay khen vợ mình đẹp hay không thì các anh đều lắc đầu bảo không hoặc chỉ thỉnh thoảng.



Đối chiếu nhu cầu hai bên, phải chăng đúng như người xưa đúc kết: phụ nữ yêu bằng tai! Mặc dù đã cưới nhau rồi, chứng tỏ rằng người đàn ông của mình cũng đã rất yêu mình, nhưng phụ nữ vẫn muốn được yêu thương, và họ cho rằng khen là một cách thể hiện sự yêu thương. Vợ nghe chồng khen thì sẽ thấy mình đẹp và quan trọng đối với chồng.



Tuy nhiên các anh chồng thì nghĩ ngược lại, rằng vợ đã là của mình, khen hay không cũng là của mình. Vợ lúc nào cũng đẹp, biết đẹp là được rồi, cần gì khen. Vì vậy các cô vợ mới tranh nhau đi làm đẹp để được chồng khen và thu hút ánh mắt của chồng. Các anh chồng thì lại thấy vợ phung phí và chưng diện. Vì thế mà mâu thuẫn xảy ra…

Để giải quyết mâu thuẫn, dễ thôi, tôi gọi điện cho hai anh bạn của mình và nói: “Siêng khen vợ của cậu, mọi thứ sẽ đâu vào đó thôi”…





Theo Ngọc Duyên (Giadinhnet)