Quý ông trốn vợ lập quỹ đen

Yêu nhau từ thời sinh viên, anh Toàn thừa hiểu tính chị Kiều vốn là dân kế toán nên chi tiêu tằn tiện và chi li, từ việc nhỏ đến lớn chị đều có sổ sách ghi chép đầy đủ. Những tưởng điều đó sẽ không ảnh hưởng gì đến đời sống hôn nhân, song từ ngày cưới nhau về chị vợ vẫn áp dụng kiểu quản lý chi tiêu y hệt khiến anh thấy ngột ngạt. Tháng nào cũng vậy tiền lương hai vợ chồng làm ra chị đòi giữ hết, hàng ngày chỉ cho chồng vài chục nghìn đồng đủ để đổ xăng, ăn cơm trưa...



"Nhiều lúc muốn mua cho cha mẹ ít quà bánh cũng phải ngửa tay xin vợ. Mà mỗi lần mở miệng hỏi, cô ấy lại cằn nhằn giận dỗi. Đã vậy tối đi làm về đến nhà là vợ đều kiểm tra túi quần, còn đồng nào thì 'tịch thu' bằng hết. Hôm sau gặp bạn bè uống cà phê móc tiền trả lại không một xu dính túi, muối mặt lắm", anh Toàn bức bối kể.



Mặc dù đã nhiều lần giải thích hết lý hết tình với vợ nhưng không được nên anh bắt đầu giấu nhẹm vợ những khoản tiền kiếm thêm để dành chi tiêu riêng. Mặc dù đã cất giấu rất cẩn thận nhưng cuối cùng anh vẫn không qua mặt được cô vợ tinh ý. Một hôm phát hiện chồng có gần một triệu đồng trong tủ áo, chị bắt đầu điều tra và nghi ngờ anh có bồ nhí. Cũng từ ngày đó tổ ấm gia đình xào xáo, vợ chồng không còn tin tưởng nhau.



Câu chuyện tổ ấm gia đình lục đục vì phát hiện chồng có quỹ đen cũng là chủ đề được nhiều chị em chia sẻ trên các diễn đàn mạng. Trên một website tư vấn kỹ năng làm cha mẹ, nick Diemchi kể, gia đình chị thuộc hạng khá giả, ngày nào chị cũng đưa cho chồng 200.000 đồng để chi tiêu nhưng anh vẫn ngấm ngầm lập một tài khoản ngân hàng riêng với số vốn lên cả chục triệu đồng.



"Khi phát hiện ra anh ấy có khoản tiền riêng lớn như thế em buồn lắm, cảm thấy như mình bị lừa dối mà không biết. Em làm mọi việc cũng chỉ vì lo cho gia đình thôi, sao anh ấy không hiểu, hay là anh đã có bồ nhí. Em đã khóc rất nhiều...", Diemchi tâm sự.



Theo ghi nhận của bà Vũ Cẩm Vân, chuyên viên tư vấn tâm lý tại Hội quán các bà mẹ, thực tế có hàng trăm lý do khiến nhiều đức ông chồng phải lập quỹ đen như vì vợ quá "ki bo" mà đàn ông lại sĩ diện không muốn ngửa tay xin tiền phụ nữ, hoặc có khi vì vợ tiêu xài quá hoang phí, vì anh ta muốn có tiền giúp đỡ cha mẹ, anh chị em hoặc chi tiêu cho những mối quan hệ ngoài luồng...



Thông thường khi người vợ phát hiện chồng mình lập quỹ đen thường nghĩ rằng anh chi xài số tiền này vào những chuyện "đen tối". Trong nhiều trường hợp đây là nguyên nhân dẫn đến tan vỡ hạnh phúc gia đình.



Như vợ chồng anh Hội, chị Lam mới cưới nhau được 5 năm đã làm đơn ra tòa ly dị chỉ vì không thống nhất được chuyện công khai tài chính trong gia đình. Anh Hội (quê Đồng Nai) cho biết, từ hồi công ty anh chuyển sang phương thức trả lương bằng thẻ ATM thì vợ anh đòi giữ luôn thẻ. Hàng ngày chị chỉ "phát" cho anh 20.000 đồng lận lưng với lý do sợ cho tiền nhiều chồng dễ sinh tật, còn cơm trưa đã có công ty lo.



"Trong khi phụ nữ đâu biết rằng đàn ông có hàng trăm thứ để chi, lâu lâu gặp bạn bè hay đi uống nước với sếp, mình cũng phải bao họ một bữa chứ. Giờ với 20.000 đồng chỉ đủ đổ xăng, mà giải thích hoài cô ấy cũng không chịu thông cảm. Vợ chồng cứ cãi nhau suốt ngày", anh Hội tâm sự trong thời gian hai vợ chồng được tòa cho ly thân để chờ hòa giải.



Chuyên viên tâm lý Cẩm Vân cũng kể, trong quá trình tư vấn bà còn gặp trường hợp một người chồng không đưa tiền về cho vợ vì lý do chị này không trân trọng những đồng tiền anh làm ra. "Cũng chỉ vì ai cũng tự ái cao không chịu ngồi lại nói chuyện với nhau nên từ chuyện này dẫn đến xích mích. Dần dần vợ chồng sẽ ngày càng xa cách, thiếu đi sự quan tâm, chia sẻ thì đời sống hôn nhân bắt đầu trục trặc", chuyên viên tâm lý chia sẻ.



Cũng theo bà Vân, việc đàn ông lập "quỹ đen" trong gia đình không được khuyến khích, song còn tùy thuộc vào từng hoàn cảnh cụ thể. Nếu trường hợp người chồng dùng số tiền riêng đó để lập "phòng nhì" hay chơi bời trác táng, cờ bạc rượu chè thì không tốt. Song nếu do người vợ quá tiết kiệm hoặc quá hoang phí, không đảm đương tốt việc cân bằng chi tiêu trong gia đình thì lúc này đòi hỏi người chồng phải có phương án riêng của họ.



"Việc công khai hoàn toàn các khoản tài chính trong gia đình là rất khó, nhất là với đàn ông có nhiều mối quan hệ trong xã hội không phải lúc nào người ta cũng giãi bày mọi thứ minh bạch với vợ được. Tuy nhiên để thống nhất với nhau về việc này, cả hai vợ chồng cần ngồi lại trao đổi trên tinh thần tôn trọng và xây dựng, lấy lợi ích chung của gia đình làm mục tiêu quản lý tài chính thì mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn", bà Vân khuyên.



Xét phương diện khác, ông Văn Thanh Sĩ, chuyên viên tư vấn Văn phòng TT&T, Tổng đài 1088 TP HCM cho rằng, bản tính người đàn ông thường nông nổi, dễ vung tiền cho những cuộc chơi vô bổ, trong một số trường hợp họ rất dễ bị cám dỗ khi có nhiều tiền. "Vì thế tốt nhất quý ông không nên có quỹ đen, nếu có quỹ tiết kiệm thì cần công khai để cả hai vợ chồng đều cùng biết. Điều quan trọng nhất là người chồng phải sống đàng hoàng, chuẩn mực thì người phụ nữ sẽ không tiếc gì chuyện tiền bạc với họ", ông nói.





Theo Thi Trân (VNE)