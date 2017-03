Báo nhầm tiền trong tài khoản thẻ ATM

Ngày 25-11-2008, bà Hà được một người khách trả một số tiền bằng đôla Mỹ (tương đương ba triệu đồng) qua thẻ thanh toán ATM. Lúc bấy giờ, bà được ngân hàng nhắn tin tổng số tiền trong tài khoản của bà là 16 triệu đồng. Hôm sau, bà Hà được khách hàng trả thêm một khoản tiền nữa và lần này ngân hàng báo tin số tiền trong tài khoản của bà lên đến 55 triệu đồng. Hai ngày sau, bà đi rút hết số tiền trên nhưng bị ngân hàng từ chối, viện lẽ bà đã rút quá số tiền có trong thẻ. Cụ thể là tài khoản của bà chỉ có... 37 triệu đồng.

Ngay sau đó, bà được khách hàng trả tiếp vào tài khoản thẻ 5,5 triệu đồng. Không hiểu sao ngân hàng lại báo tin số tiền trong thẻ của bà là 43 triệu đồng (thay vì 37 + 5,5 = 42,5 triệu đồng).

Thấy bất ổn, bà Hà đã gọi điện thoại đề nghị ngân hàng và trung tâm thẻ kiểm tra lại vụ việc. Nhưng cả hai nơi này đã gạt phăng “Không biết gì...”, “Chắc máy nhầm...” (!).

Làm việc với phóng viên Báo Pháp Luật TP.HCM, bà Tiêu Huy Mai Thảo, Trưởng bộ phận phát triển đại lý thẻ của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, giải thích: “Có nhiều tình huống dẫn đến những trục trặc từ các tài khoản thẻ. Có thể do khâu nhập liệu và cũng có thể do chủ tài khoản thẻ không theo dõi chính xác số tiền trong nhiều lần giao dịch. Đối với trường hợp cụ thể của bà Hà, do hệ thống kỹ thuật của ngân hàng bị lỗi nên tin nhắn tự động báo nhầm. Ngân hàng đang khắc phục các trục trặc này để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng”.